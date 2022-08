Lula em BH: toalhas de petista com óculos juliet geram lucro a ambulantes

Débora Silva espera vender as 100 toalhas que levou para a Praça da Estação (foto: Ana Mendonça) A procura de toalhas com o rosto do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Praça da Estação, no Centro de Belo Horizonte, é intensa. Dezenas de ambulantes se reúnem na Avenida dos Andradas para vender produtos para militantes do petista.









Em conversa com o Estado de Minas, Débora Silva, de 17 anos, conta que viu esperança no petista. Ela vendeu cerca de dez toalhas e pretende comercializar as 100 que trouxe. “Ele é meu voto, e fico feliz em vender”, brincou.





Wander César Ferreira Júnior, de 24 anos, e a mãe Maria Ribeiro dos Santos, de 43, juntaram forças para vender as toalhas do ex-presidente. “Ele é a esperança do Brasil”, afirmou.





Os dois venderam cinco produtos e esperam uma melhora nos lucros. De acordo com Maria, muitas pessoas apenas olham os produtos e depois voltam para comprar.





As toalhas do ex-presidente variam entre R$30 e R$50. “Para mim é importante porque faz parte da minha renda. Agora é Lula e Bolsonaro… aguardamos o segundo turno e vai ser”, disse Geraldo Reis.