Terceira idade marca presença em comício de Lula: "Voto nele desde 1989"

Rosa Maria Barreto, de 71 anos, saiu da cidade de Carmésia para ver Lula em Belo Horizonte (foto: Natasha Werneck/EM) A idade não foi impeditivo para Rosa Maria Barreto, de 71 anos, sair da cidade de Carmésia, há mais de 200 km da capital, para vir ao ato que inaugurou a campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Minas Gerais. Rosa Maria afirmou que votou no Lula desde sua primeira candidatura e que vai repetir o voto 13 neste ano também.





“É claro que vou votar de novo. (Lula) melhorou demais o Brasil. Ele proporcionou qualidade de vida, estudo pras pessoas. Beneficiou as pesquisas nas universidades. Trouxe o Mais Médicos que ajudou muito o povo pobre. Todo mundo tinha uma vida digna com ele e com a Dilma”, relembrou.

A mineira ressaltou ainda que, apesar de ter certeza que o petista ganhará as eleições deste ano, o período eleitoral e os primeiros anos de mandato não serão fáceis, já que, para ela, Bolsonaro não realizou uma boa gestão nestes quatro anos de governo.





Lula também tem voto garantido do Anísio Brito, de 74 anos. O apoiador afirmou que não é a primeira vez que deposita o voto no petista e relatou que sente falta de quando o “Brasil era respeitado internacionalmente.”





“Era uma nação respeitada pelo mundo inteiro. A gente vivia em paz, as pessoas tinham melhores condições de vida. Víamos as pessoas felizes e sem maiores transtornos como agora. Você tinha certeza que tinha alguém olhando pelo povo”, afirmou.

Lourença Procópio, de 50 anos, saiu de Santa Maria de Itabira para ver o petista na Praça da Estação. Ela coleciona memórias afetivas do ex-presidente, porque foi durante o governo Lula que ela conseguiu comprar sua primeira casa própria.





“Eu voto nele desde 1989. Quando o Lula era presidente, eu consegui comprar o meu apartamento, consegui financiar minha casa própria. Ele precisa voltar pelo trabalho social que ele fez nesse país”, concluiu.

Lula e Kalil em BH

O comício desta quinta-feira (18/8) é o segundo ato público de Lula em Belo Horizonte em 2022. Em maio, o presidenciável discursou no Expominas, ainda sem a oficialização da união a Kalil. No mês seguinte, esteve em Uberlândia, no Triângulo, onde também esteve em palanque ao lado do ex-prefeito de Belo Horizonte e do senador Alexandre Silveira (PSD), candidato novamente ao posto parlamentar.





Lula afirmou que o colégio eleitoral de Minas terá importância na busca por votos em todo o país e garantiu que virá mais vezes ao estado. “Minas tem a diversidade e a complexidade do país. O país é grande, este ano a campanha é muito curta, e esta é uma eleição para selar o compromisso dos brasileiros com a democracia, com a paz, com a inclusão social, com nossa soberania e independência”.





Para consolidar a aliança de Lula com Kalil, o deputado Reginaldo Lopes (PT) teve de abrir mão da disputa no Senado. Logo, possibilitou que Alexandre Silveira se colocasse como o nome da chapa para o cargo. Dentro da articulação, o deputado estadual André Quintão foi confirmado como o vice de Kalil no governo.





Divulgada na segunda-feira (15/8), a primeira pesquisa Ipec após o registro das candidaturas apontou que Lula venceria Jair Bolsonaro (PL) em Minas por 39% a 26%. Por sua vez, Kalil está 18 pontos percentuais atrás do governador Romeu Zema (Novo), que tem 40% das intenções de voto, contra 22% do pessedista. O levantamento está registrado junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número MG%u201002868/2022.