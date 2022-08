Lula: 'é heresia falar o nome de Deus em vão'

O comício desta quinta-feira (18/8) é o segundo ato público de Lula em Belo Horizonte em 2022 (foto: Túlio Santos/EM/D.A press) O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse, nesta quinta-feira (18/8), durante discurso na Praça da Estação, em Belo Horizonte, que “é heresia citar o nome de Deus em vão”, se referindo ao presidente Jair Bolsonaro (PL).





“Esse cidadão está mais para fariseu do que para cristão. Ele não respeita ninguém. Não respeita mulher, não respeita negro. Não respeitou sequer as 680 mil vítimas da pandemia”, destacou Lula.









O comício desta quinta-feira (18/8) é o segundo ato público de Lula em Belo Horizonte em 2022. Em maio, o presidenciável discursou no Expominas, ainda sem a oficialização da união a Kalil.

Ver galeria . 25 Fotos Candidato à Presidência discursou nesta quinta-feira (18/8) na Praça da Estação (foto: Marcos Vieira/EM/D.A press / Túlio Santos/EM/D.A press / Ramon Lisboa/EM/D.A press )

No mês, seguinte, esteve em Uberlândia, no Triângulo, onde também esteve em palanque ao lado do ex-prefeito de Belo Horizonte e do senador Alexandre Silveira (PSD), candidato novamente ao posto parlamentar.

Lula afirmou que o colégio eleitoral de Minas terá importância na busca por votos em todo o país e garantiu que virá mais vezes ao estado. “Minas tem a diversidade e a complexidade do país. O país é grande, este ano a campanha é muito curta, e esta é uma eleição para selar o compromisso dos brasileiros com a democracia, com a paz, com a inclusão social, com nossa soberania e independência”.

Para consolidar a aliança de Lula com Kalil, o deputado Reginaldo Lopes (PT) teve de abrir mão da disputa no Senado. Logo, possibilitou que Alexandre Silveira se colocasse como o nome da chapa para o cargo. Dentro da articulação, o deputado estadual André Quintão foi confirmado como o vice de Kalil no governo.

Divulgada na segunda-feira (15/8), a primeira pesquisa Ipec após o registro das candidaturas apontou que Lula venceria Jair Bolsonaro (PL) em Minas por 39% a 26%. Por sua vez, Kalil está 18 pontos porcentuais atrás do governador Romeu Zema (Novo), que tem 40% das intenções de voto, contra 22% do pessedista. O levantamento está registrado junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número MG 02868/2022.

