Lula: 'o que está em jogo é democracia ou barbárie'

Ex-presidente Lula esteve em Belo Horizonte (foto: Youtube/Reprodução) O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse, nesta quinta-feira (18/8), durante discurso na Praça da Estação, em Belo Horizonte, que o que está em jogo nas eleições de 2022 é "democracia ou barbárie".

"Não estamos fazendo uma campanha normal. Não é uma campanha comum, um partido contra o outro, uma ideia contra a outra. O que está em jogo neste instante é a democracia contra o fascismo; a democracia ou a barbárie", afirmou Lula.

Milhares de pessoas acompanharam o evento, que contou com a presença de Alexandre Kalil (PSD), candidato ao governo de Minas, e de Alexandre Silveira (PSD), senador que concorre à releição.





Lula afirmou que o colégio eleitoral de Minas terá importância na busca por votos em todo o país e garantiu que virá mais vezes ao estado. “Minas tem a diversidade e a complexidade do país. O país é grande, este ano a campanha é muito curta, e esta é uma eleição para selar o compromisso dos brasileiros com a democracia, com a paz, com a inclusão social, com nossa soberania e independência”.





Para consolidar a aliança de Lula com Kalil, o deputado Reginaldo Lopes (PT) teve de abrir mão da disputa no Senado. Logo, possibilitou que Alexandre Silveira se colocasse como o nome da chapa para o cargo. Dentro da articulação, o deputado estadual André Quintão foi confirmado como o vice de Kalil no governo.





Divulgada na segunda-feira (15/8), a primeira pesquisa Ipec após o registro das candidaturas apontou que Lula venceria Jair Bolsonaro (PL) em Minas por 39% a 26%. Por sua vez, Kalil está 18 pontos porcentuais atrás do governador Romeu Zema (Novo), que tem 40% das intenções de voto, contra 22% do pessedista. O levantamento está registrado junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número MG%u201002868/2022.