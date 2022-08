Zema durante ato de Lula e Kalil: atraso na vida do trabalhador de verdade

Zema ironizou comício de Lula e Kalil na Prata da Estação, na noite desta quinta-feira (18/8) (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A press)

O governador Romeu Zema (Novo) foi às redes sociais dizer que o trânsito ruim em Belo Horizonte, por causa do ato entre os candidatos à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ao governo estadual Alexandre Kalil (PSD), seu principal concorrente na disputada pelo Palácio Tiradentes, "atrasa a vida do trabalhador de verdade".





Atenção! Trânsito ruim em BH. Atraso na vida do trabalhador de verdade. %u2014 Romeu Zema (@RomeuZema) August 18, 2022

Essa não foi a primeira alfinetada de Zema ao ato. Na manhã desta quinta-feira (18/8), o governador ironizou dizendo que tem quem goste de "gritaria e palanque". E afirmou que "nós, mineiros, queremos saber é de trabalho".





Com o apoio de Lula ao ex-prefeito Kalil, a disputa para o governo de Minas Gerais começa a passar por um processo de polarização. Apesar de Jair Bolsonaro (PL) apoiar oficialmente a candidatura de Carlos Viana (PL), o presidente repetiu na live desta quinta que possui uma "relação muito boa com o governador Zema".



No comício, Lula afirmou que o colégio eleitoral de Minas terá importância na busca por votos em todo o país e garantiu que virá mais vezes ao estado. “Minas tem a diversidade e a complexidade do país. O país é grande, este ano a campanha é muito curta, e esta é uma eleição para selar o compromisso dos brasileiros com a democracia, com a paz, com a inclusão social, com nossa soberania e independência”, apontou.