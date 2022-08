Lula para Kalil: 'eu vim por sua causa'

O comício desta quinta-feira (18/8) é o segundo ato público de Lula em Belo Horizonte em 2022. (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A press) Candidato do PT à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), disse, nesta quinta-feira (18/8), que escolheu passar por Minas Gerais no início de sua campanha a fim de dar apoio a Alexandre Kalil (PSD), postulante ao governo.

Durante ato na Praça da Estação, em Belo Horizonte, Lula teceu muitos elogios à gestão de Kalil como prefeito da capital. "É por sua causa que eu vim aqui neste comício", disse o petista para Kalil logo no início de seu discurso.





Segundo o presidenciável, o candidato do PSD ao Palácio Tiradentes "já provou" ser capaz de governar o estado.





"Em Minas Gerais, governo bom não é o que fala "tenho dinheirinho em caixa". Não queremos dinheiro em caixa, mas revertido em educação, saúde, transporte público e infraestrutura. Foi isso que Kalil fez em BH", disparou.





Vale lembrar que a regularização das finanças tem sido uma das principais bandeiras do governador Romeu Zema (Novo) na busca pela reeleição. No ano passado, o Executivo conseguiu retomar os pagamentos em dia dos salários do funcionalismo, que vinham sendo repassados em parcelas.

O comício desta quinta-feira (18/8) é o segundo ato público de Lula em Belo Horizonte em 2022. Em maio, o presidenciável discursou no Expominas, ainda sem a oficialização da união a Kalil. No mês, seguinte, esteve em Uberlândia, no Triângulo, onde também esteve em palanque ao lado do ex-prefeito de Belo Horizonte e do senador Alexandre Silveira (PSD), candidato novamente ao posto parlamentar.





Lula afirmou que o colégio eleitoral de Minas terá importância na busca por votos em todo o país e garantiu que virá mais vezes ao estado. “Minas tem a diversidade e a complexidade do país. O país é grande, este ano a campanha é muito curta, e esta é uma eleição para selar o compromisso dos brasileiros com a democracia, com a paz, com a inclusão social, com nossa soberania e independência”.





Para consolidar a aliança de Lula com Kalil, o deputado Reginaldo Lopes (PT) teve de abrir mão da disputa no Senado. Logo, possibilitou que Alexandre Silveira se colocasse como o nome da chapa para o cargo. Dentro da articulação, o deputado estadual André Quintão foi confirmado como o vice de Kalil no governo.





Divulgada na segunda-feira (15/8), a primeira pesquisa Ipec após o registro das candidaturas apontou que Lula venceria Jair Bolsonaro (PL) em Minas por 39% a 26%. Por sua vez, Kalil está 18 pontos porcentuais atrás do governador Romeu Zema (Novo), que tem 40% das intenções de voto, contra 22% do pessedista. O levantamento está registrado junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número MG 02868/2022.