Homem abraçado por Lula: 'Hoje tive a prova de que ele é humano'

O petista encerrou seu discurso dizendo que gostaria de descer do palco e abraçar uma pessoa em cadeira de rodas, que acompanhou sua fala nas primeiras fileiras. "Ele desceu na maior humildade, me deu um beijo e disse 'eu te amo'". O relato é de Denilson Oliveira, de 22 anos, que veio de Formiga, no Oeste de Minas, para assistir o ato de campanha de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Alexandre Kalil (PSD) na Praça da Estação, Centro de Belo Horizonte, nesta quinta-feira (18/8).O petista encerrou seu discurso dizendo que gostaria de descer do palco e abraçar uma pessoa em cadeira de rodas, que acompanhou sua fala nas primeiras fileiras.





“Eu agora quero pedir um favor ao pessoal da segurança. Na minha frente tem um menino cadeirante, ele está cantando desde que cheguei. E não posso ir embora sem dar um beijo nele”, disse Lula no ato que reuniu milhares de militantes em BH.





Denilson se emocionou com a atitude do petista. “O Brasil precisa de Lula de novo, ele abraça os pobres, aquelas pessoas com maior vulnerabilidade social. E hoje eu tive a prova de que o Lula é humano porque ele me deu um beijo, desceu na maior humildade e falou: ‘eu te amo’. Ele precisa voltar para o Brasil voltar a sorrir porque não aguentamos esse governo”, destacou.

Homem que abraçou Lula em ato na Praça da Estação, em BH, nesta quinta-feira (18/8) (foto: Marcos Vieira/Bernardo Estillac/EM/D.A Press)

Lula e Kalil em BH

O comício desta quinta-feira (18/8) é o segundo ato público de Lula em Belo Horizonte em 2022 . Em maio, o presidenciável discursou no Expominas, ainda sem a oficialização da união a Kalil. No mês seguinte, esteve em Uberlândia, no Triângulo, onde também esteve em palanque ao lado do ex-prefeito de Belo Horizonte e do senador Alexandre Silveira (PSD), candidato novamente ao posto parlamentar.





Lula afirmou que o colégio eleitoral de Minas terá importância na busca por votos em todo o país e garantiu que virá mais vezes ao estado. “Minas tem a diversidade e a complexidade do país. O país é grande, este ano a campanha é muito curta, e esta é uma eleição para selar o compromisso dos brasileiros com a democracia, com a paz, com a inclusão social, com nossa soberania e independência”.





Para consolidar a aliança de Lula com Kalil, o deputado Reginaldo Lopes (PT) teve de abrir mão da disputa no Senado. Logo, possibilitou que Alexandre Silveira se colocasse como o nome da chapa para o cargo. Dentro da articulação, o deputado estadual André Quintão foi confirmado como o vice de Kalil no governo.





Divulgada na segunda-feira (15/8), a primeira pesquisa Ipec após o registro das candidaturas apontou que Lula venceria Jair Bolsonaro (PL) em Minas por 39% a 26%. Por sua vez, Kalil está 18 pontos porcentuais atrás do governador Romeu Zema (Novo), que tem 40% das intenções de voto, contra 22% do pessedista. O levantamento está registrado junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número MG%u201002868/2022.