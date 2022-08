Lula em BH: veja o discurso na íntegra

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) discursou, nesta quinta-feira (18/8), na Praça da Estação, em Belo Horizonte.

Milhares de pessoas acompanharam o evento, que contou com a presença de Alexandre Kalil (PSD), candidato ao governo de Minas, e de Alexandre Silveira (PSD), senador que concorre à releição.

O comício desta quinta-feira (18/8) é o segundo ato público de Lula em Belo Horizonte em 2022. Em maio, o presidenciável discursou no Expominas, ainda sem a oficialização da união a Kalil. No mês, seguinte, esteve em Uberlândia, no Triângulo, onde também esteve em palanque ao lado do ex-prefeito de Belo Horizonte e do senador Alexandre Silveira (PSD), candidato novamente ao posto parlamentar.