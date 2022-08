Lula a Kalil: 'Vamos fazer este estado crescer'

Lula afirmou que o colégio eleitoral de Minas terá importância na busca por votos (foto: Jair Amaral/EM/D.A press) O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que tenta voltar ao Palácio do Planalto na eleição deste ano, prometeu empenho de seu partido na campanha de Alexandre Kalil (PSD) ao governo mineiro. Nesta quinta-feira (18/8), durante ato em Belo Horizonte, o petista afirmou que, se ele e Kalil forem eleitos, trabalharão para "fazer o estado crescer".





"Kalil, quero que você saiba: vamos eleger você governador. Pode saber que vamos ser parceiros e fazer este estado crescer", disse, durante discurso na Praça da Estação, no Centro da capital.





Ao lado de Kalil em um palanque montado no local, Lula destacou, ainda, a necessidade de diversificar a economia mineira.









O candidato a vice-governador na chapa de Kalil é o deputado estadual petista André Quintão, que também marcou presença no ato desta quinta. Geraldo Alckmin (PSB), parceiro de Lula na corrida presidencial, foi outro a participar.





"Alckmin, eu e Kalil não queremos governar o país. Queremos cuidar como uma mãe cuida de seu filho", comparou Lula.

Ver galeria . 25 Fotos Candidato à Presidência discursou nesta quinta-feira (18/8) na Praça da Estação (foto: Marcos Vieira/EM/D.A press / Túlio Santos/EM/D.A press / Ramon Lisboa/EM/D.A press )





O senador Alexandre Silveira (PSD), que concorre à reeleição com o apoio do PT, foi outro a receber afagos de Lula.











"É o primeiro dia em que estamos fazendo um ato público podendo pedir voto de verdade. É a estreia da campanha em Minas para que a gente possa, em 2 de outubro, eleger o companheiro Kalil governador. E para que a gente possa eleger Alexandre (Silveira) senador de Minas Gerais. E para que possamos eleger, se vocês quiserem, Lula e Alckmin".

Petista destaca relação com Minas

Ao longo dos minutos em que discursou a apoiadores que se aglomeram na Praça da Estação, Lula falou sobre sua relação com Minas Gerais.





"Nunca visitei um estado como já visitei Minas. Já fui muitas vezes aos vales do Aço e Mucuri. Até universidades fiz lá. Tenho adoração pelo Vale do Jequitinhonha. Já fui ao Vale do Rio Doce, ao Norte e ao Sul de Minas", recordou.





Ele lembrou, ainda, de um de seus primeiros comícios como candidato a presidente, na primeira eleição direta após a redemocratização do país.

"É um dia especialmente emocionante para mim. Na campanha de 1989, estive nesta praça, sob uma chuva torrencial, no comício de encerramento de minha campanha", contou.

O comício desta quinta-feira (18/8) é o segundo ato público de Lula em Belo Horizonte em 2022. Em maio, o presidenciável discursou no Expominas, ainda sem a oficialização da união a Kalil. No mês, seguinte, esteve em Uberlândia, no Triângulo, onde também esteve em palanque ao lado do ex-prefeito de Belo Horizonte e do senador Alexandre Silveira (PSD), candidato novamente ao posto parlamentar.





Lula afirmou que o colégio eleitoral de Minas terá importância na busca por votos em todo o país e garantiu que virá mais vezes ao estado. “Minas tem a diversidade e a complexidade do país. O país é grande, este ano a campanha é muito curta, e esta é uma eleição para selar o compromisso dos brasileiros com a democracia, com a paz, com a inclusão social, com nossa soberania e independência”.





Para consolidar a aliança de Lula com Kalil, o deputado Reginaldo Lopes (PT) teve de abrir mão da disputa no Senado. Logo, possibilitou que Alexandre Silveira se colocasse como o nome da chapa para o cargo. Dentro da articulação, o deputado estadual André Quintão foi confirmado como o vice de Kalil no governo.





Divulgada na segunda-feira (15/8), a primeira pesquisa Ipec após o registro das candidaturas apontou que Lula venceria Jair Bolsonaro (PL) em Minas por 39% a 26%. Por sua vez, Kalil está 18 pontos porcentuais atrás do governador Romeu Zema (Novo), que tem 40% das intenções de voto, contra 22% do pessedista. O levantamento está registrado junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número MG 02868/2022.