Janones pode tomar frente das redes sociais na campanha de Alckmin

Alckmin é vice de Lula, candidato à Presidência da República (foto: EVARISTO SA/AFP)

Ao desistir da candidatura à Presidência da República, o deputado federal André Janones (Avante-MG) tem se dedicado em apoiar o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva. Com a forte presença do parlamentar nas redes sociais, Janones pode tomar frente das mídias de Geraldo Alckmin (PSB), vice de Lula, durante a campanha.