Veja a agenda dos candidatos à Presidência nesta sexta (19/8)

Lula (PT), Jair Bolsonaro (PL), Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB) (foto: Montagem/EM)

Confira a agenda dos 12 candidatos à Presidência da República nesta sexta-feira (19/8), informada pelas respectivas assessorias.

Lula (PT)

Gravação do programa eleitoral em São Paulo.

Jair Bolsonaro (PL)

Sem agenda de campanha, segundo a assessoria. Mas Bolsonaro deverá comparecer à posse do TRF-6 , em BH, na tarde de hoje.

Ciro Gomes (PDT)

Às 10h, visita a antiga fábrica da Cobrasma, onde hoje operam empresas que produzem produtos ferroviários em Osasco. Às 16h,Caminhada na Tijuca. Concentração: Praça Saens Peña. Às 17h30, inaugura o comitê de campanha do Ciro no Rio na Rua Conde de Bonfim, 834, no Rio de Janeiro.

Simone Tebet (MDB)

10h: Caminhada pela região central de Diadema (SP); às 11h15, parada na Livraria Sebo Fênix. Às 12h30, almoço no Restaurante Fonte Leone, em Santo André. Às 13h30, caminha pela região central de Santo André; 14h30, visita Fundo Social de Solidariedade.

Constituinte Eymael (DC)

Felipe D'Avila (Novo)

Gravação do programa eleitoral.

Léo Péricles (UP)

Às 10h dará entrevista para o jornal Diário do ABC e às 18h participará de um debate na Universidade de São Paulo (USP).

Pablo Marçal (Pros)

Agenda ainda não divulgada.

Roberto Jefferson (PTB)

Agenda ainda não divulgada.

Sofia Manzano (PCB)

Às 15h30, participa de entrevista coletiva na sede do PCB no Rio de Janeiro. Às 18h30, participa de roda de conversa no espaço da ocupação Manoel Congo.

Soraya Thronicke (União)

13h - Apresentação do Plano de Governo ao governador de São Paulo, Rodrigo Garcia.

Vera (PSTU)

Às 16h20, participa de entrevista na Rádio Cultura (Aracaju/SE).