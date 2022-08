Janones para 'Véio da Havan': 'Vergonha é ajudar a matar a própria mãe'

O deputado federal André Janones (Avante-MG) e candidato à reeleição, usou as redes sociais, na noite dessa quinta-feira (18/8), para rebater críticas de Luciano Hang, conhecido como 'Véio da Havan'.

Publicando um vídeo em que Janones aparecia respondendo perguntas sobre quem eram os presidentes de outras nações, Hang dizia que Janones era uma 'vergonha alheia'. O parlamentar respondeu que vergonha é "matar a própria mãe incentivando a tomar cloroquina".

No Twitter, Hang escreveu que não teria como o país "dar certo", com pessoas erradas tomando decisões para 215 milhões de brasileiros. "É muita incompetência", disse. Janones, que desistiu da candidatura à Presidência da República e agora apoia o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, respondeu à declaração.