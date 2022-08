Janones desiste da candidatura à Presidência depois de conversa com Lula

André Janones desiste da candidatura à Presidência (foto: Redes Sociais/Reprodução)



O comunicado foi feito depois de reunião com o O deputado federal André Janones (Avante) desistiu da candidatura à Presidência da República nas eleições de outubro de 2022.O comunicado foi feito depois de reunião com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta quinta-feira (4/8).





Janones vai se encontrar com a equipe das redes sociais de Lula e deve ficar responsável por essa parte da campanha petista.

"O Lula está aqui do meu lado hoje para comunicar para vocês. Nesse momento, a gente retira (nossa candidatura) e unifica. A candidatura presidencial do deputado André Janones está unificada, e ela passa a ser representada pela representada pela candidatura do presidente Lula”, afirma Janones, em transmissão no Facebook ao lado do ex-presidente.

Também participaram da reunião o ex-governador Geraldo Alckmin (PSB), vice na chapa do petista; a presidenta do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PT-PR); e o senador Jacques Wagner (PT-BA), um dos coordenadores da campanha do ex-presidente.

Lula e o deputado começaram a dar sinais de aproximação na última quinta-feira (28). O candidato do Avante, partido que já aceitou se aliar a Lula e ao PT, escreveu nas redes sociais propostas para combater a fome no Brasil.

Entre as propostas, uma seria transformar o Auxílio Brasil de R$ 600 em permanente, além da criação de um valor dobrado do benefício social a mulheres que chefiam lares, da efetivação da Lei de Inclusão do Deficiente Físico e de uma maior atenção do poder público à saúde mental.





Lula respondeu à publicação na rede: "Estamos juntos nessa causa". No dia seguinte, Janones publicou: "Bolsonaro me bloqueou, Ciro não aceitou encontrar comigo, Tebet ignorou por completo minha existência, enquanto aquele que lidera as pesquisas pediu publicamente pra conversar comigo. Humildade e democracia andam lado a lado. Convite aceito. Vamos conversar, Lula".

Curiosamente, quando foi eleito deputado federal em 2018, Janones disse que jamais apoiaria o petista numa disputa eleitoral: "Não contem comigo para defender Lula. Não contem comigo para defender Bolsonaro. Contem comigo para defender o povo brasileiro", escreveu. O deputado foi filiado ao PT de 2003 a 2012.

Antes da reunião com Lula, Janones publicou fotos de encontro com o vereador e candidato a deputado federal Eduardo Suplicy (PT-SP), no qual debateram sobre a renda básica de cidadania, uma das principais propostas do mineiro em sua candidatura à Presidência.

"Se ao final da minha vida pública, eu tiver 10% da história de vida desse homem em defesa dos mais pobres, minha jornada terá valido a pena", postou o deputado mineiro, em seu perfil no Twitter.



Mandato cassado





Janones teve o mandato de deputado federal cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MG) por fraude na cota de candidatas femininas feita pelo Avante nas eleições de 2018. A decisão atende a uma solicitação do Ministério Público Eleitoral (MPE), que pede a anulação de todos os votos obtidos pelo partido e a desconstituição dos mandatos dos deputados eleitos.

Além de Janones, Luis Tibé e Greyce Elias também perderam o mandato, assim como os deputados estaduais Fábio Avelar de Oliveira e João Bosco, atualmente no Cidadania, mas que concorreram pelo Avante. O partido promete recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).