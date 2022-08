Janones para Constantino: 'Almofadinha que se borrou'

Rodrigo Constantino e André Janones em entrevista à Rádio Jovem Pan (foto: Reprodução/Youtube)

Até ontem eu nem sabia quem era o tal do Janones. E hoje me dou conta de que tinha um ótimo motivo para isso... %u2014 Rodrigo Constantino (@Rconstantino) August 4, 2022

Janones e Lula

Ex-candidato à presidência, André Janones (Avante) chamou o economista Rodrigo Constantino, da Rádio Jovem Pan, de "almofadinha que se borrou" ao responder um tweet no qual o comentarista dizia que "não sabia quem era o tal do Janones".A postagem de Rodrigo ocorreu após o deputado mineiro abrir mão de concorrer ao pleito para o Palácio do Planalto e apoiar o ex-presidente Lula (PT). Decisão selada em uma reunião realizada entre os dois políticos.Em maio deste ano, em uma entrevista à rádio, Janones defendeu o uso de emendas para arcar com festas regionais.Ele foi responsável por destinar uma emenda de R$ 7 milhões para a cultura de Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, sendo que quase R$ 1,9 milhão iria para uma feira agropecuária.

O candidato do Avante disse que só aceitaria costurar a aproximação com Lula (PT) se pautas caras a ele fossem encampadas pelo petista.





Já eu sei bem quem é você! O almofadinha que se borrou todo quando ficou frente a frente comigo na jovem pan! %u2014 André Janones (@AndreJanonesAdv) August 5, 2022

Entre as propostas que Lula deveria assumir estão: transformar o Auxílio Brasil de R$ 600 em permanente, além da criação de um valor dobrado do benefício social a mulheres que chefiam lares, da efetivação da Lei de Inclusão do Deficiente Físico e de uma maior atenção do poder público à saúde mental.