Lula e Janones se reúnem em São Paulo e nova aliança pode ser confirmada

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e André Janones (Avante), candidatos à Presidência da República (foto: Evaristo Sá/AFP; Edésio Ferreira/EM/DA Press) Candidatos à Presidência da República nas eleições de outubro de 2022, Lula (PT) e André Janones (Avante) têm reunião marcada para às 15h desta quinta-feira (04/08) e uma nova aliança entre eles pode ser confirmada. A depender do rumo das tratativas, o deputado federal por Minas Gerais pode até abrir mão da candidatura.









A relação entre Lula e Janones começou a dar sinais de aproximação na última quinta-feira (28). O candidato do Avante, partido que já aceitou se aliar a Lula e PT, escreveu nas redes sociais propostas para combater a fome no Brasil.





Lula respondeu à publicação: "Estamos juntos nessa causa". No dia seguinte, Janones publicou : "Bolsonaro me bloqueou, Ciro não aceitou encontrar comigo, Tebet ignorou por completo minha existência, enquanto aquele que lidera as pesquisas pediu publicamente pra conversar comigo. Humildade e democracia andam lado a lado. Convite aceito. Vamos conversar Lula".





Eleições 2022





Além de Lula e Janones, Jair Bolsonaro (PL), Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB), Felipe d'Ávila (Novo), Pablo Marçal (Pros), Léo Péricles (UP), Vera Lúcia (PSTU), Sofia Manzano (PCB), Eymael (DC) e Roberto Jefferson (PTB) se colocam na disputa à Presidência.





As eleições serão em 2 de outubro. Caso seja necessário um segundo turno, ele ocorrerá no dia 30 do mesmo mês.