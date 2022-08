Eleições 2022: Lula quer dizer que mandato 'valeu a pena'

Lula durante 74ª Reunião Anual da SBPC, em Brasília, na quinta-feira da semana passada (foto: Evaristo Sá/AFP) Candidato à Presidência da República nas eleições de outubro de 2022, Lula (PT) afirmou na manhã desta quinta-feira (04/08) que, caso seja eleito, espera dizer que o mandato "valeu a pena". Lula já presidiu o Brasil de 2003 a 2010, por dois mandatos.









Aos 76 anos, Lula já afirmou que ainda não pensa em reeleição caso seja escolhido em 2022. "Eu, sinceramente, não penso em reeleição. Quero um mandato com a maior competência possível", disse, na quarta-feira (27/7) da semana passada.

Eleições 2022

Além de Lula, Jair Bolsonaro (PL) , Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB), André Janones (Avante), Felipe d'Ávila (Novo), Pablo Marçal (Pros), Léo Péricles (UP), Vera Lúcia (PSTU), Sofia Manzano (PCB), Eymael (DC) e Roberto Jefferson (PTB) se colocam na disputa à Presidência.









As eleições acontecem em 2 de outubro. Caso necessário segundo turno, ele ocorrerá no dia 30 do mesmo mês.