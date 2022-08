Lula: petista espera fechar acordo com Janones nesta quinta-feira

Janones e Lula podem firmar acordo nesta quinta (foto: Montagem/Reprodução/Globoplay/@lulaoficial) Após o anúncio, nesta quarta-feira (3/8), da adesão do Pros aos partidos da coligação formada para apoiar a candidatura do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT) à presidência da República, agora os petistas buscam somar o 1% de votos do candidato do Avante, André Janones (MG), para levar o presidenciável petista à vitória ainda no primeiro turno.





André Janones é aguardado para uma reunião com Lula às 15h desta quinta-feira (4/8), quando devem negociar o apoio.









Na semana passada, o parlamentar já havia manifestado interesse em conversar com Lula sobre o tema. "Tenho total consciência do meu tamanho do ponto de vista eleitoral, que é micro: um ou dois pontos (nas pesquisas)”, disse.





Janones surpreendeu ao aparecer com 1% das intenções de votos. Nas redes sociais, ele foi o pré-candidato a registrar o segundo melhor desempenho, atrás apenas do presidente Jair Bolsonaro (PL). O parlamentar tem 8 milhões de seguidores no Facebook e 149 mil, no Twitter.