Pesquisa: Lula vence Bolsonaro, Ciro ou Tebet no segundo turno

Lula durante convenção eleitoral do PSB em Brasília, na última sexta-feira (29)

Bolsonaro afirma que participará de debates com ou sem Lula

Lula pode deixar as propostas para a economia em segundo plano

No segundo cenário, Lula tem novamente 51%. O adversário da vez é Ciro, que soma 27%. Os eleitores que afirmam que, neste cenário, votariam em branco, nulo ou não exerceriam o voto são 19%, enquanto os indecisos são 3%.

No terceiro e último cenário, Lula cresce. O petista tem 55% contra Tebet, que pontua 22%. 20% são os eleitores que não votariam ou optariam por branco ou nulo. Por fim, os indecisos são 4%.

As eleições acontecem em 2 de outubro. Caso necessário segundo turno, válido para presidente e governador, ele ocorrerá no dia 30 do mesmo mês.