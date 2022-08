Números são favoráveis e animam Bolsonaro, que agora acredita em pesquisas

Como é mesmo? No creo en brujas, pero que las hay, las hay. Então. Não creio em pesquisas, mas que elas existem (e funcionam!!), existem. E quando são feitas por gente séria como o professor Felipe Nunes (atleticano da melhor qualidade) e por institutos da excelência e credibilidade da Quaest, aí é que boto fé mesmo, ainda que, esporadicamente, aqui e acolá, a realidade difira da previsão.

Jair Bolsonaro, o verdugo do Planalto , é um cara sem segredos. Atenção: sem segredos confessáveis. Quero dizer que o amigão do Queiroz não surpreende. Ele é o que é: tosco, mal educado, autoritário, ignorante, péssimo caráter e quase todos os adjetivos depreciativos existentes na nossa língua. No caso das eleições, então, é que não decepciona mesmo. Está sempre do lado errado. Explico.