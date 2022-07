Últimas pesquisas demolem de vez as chances de reeleição de Jair Bolsonaro

Bolsonaro segue mal nos levantamentos sobre a eleição presidencial de outubro próximo (foto: Isac Nóbrega/PR) Os maiores e melhores institutos de pesquisa do Brasil, notadamente - não em ordem de importância e qualidade - Datafolha, Ipespe e o mineiro Quaest, este último do excelente professor Felipe Nunes, divulgaram, nos últimos dias, seus mais recentes levantamentos sobre a eleição presidencial de outubro próximo.





É o seguinte, meus caros e caras: salvo algum grande evento, algo verdadeiramente impactante - eu diria catastrófico, até -, as eleições estão definidas e o Brasil será roubado, ops!, governado pelo ex-tudo (ex-presidente, ex-condenado, ex-presidiário, ex-corrupto e ex-lavador de dinheiro), Lula da Silva.





A rejeição pessoal e a avaliação negativa do governo de Jair Bolsonaro , o verdugo do Planalto, se mantêm, há meses, em altíssimo patamar (cerca de 50% ou mais), chova ou faça sol. Nem as 'boas' notícias recentes, como a queda do preço da gasolina, a diminuição do desemprego e a aprovação da PEC Kamikaze ajudaram.





Por outro lado, é bom que se diga, a imagem do devoto da cloroquina junto ao seu eleitorado também não mudou (não caiu) diante dos recentes escândalos de corrupção e o caso de assédio na Caixa. Ou seja, a maioria da sociedade rejeita Bolsonaro e pronto! E a minoria o apoia. A diferença - cerca de 20% dos eleitores - são pró-Lula.









Não é à toa, portanto, o vigoroso movimento de adesão, ainda que de forma tímida e discreta, de grande parte dos caciques políticos e de gigantes empresários e banqueiros à candidatura do chefão do PT. O movimento da tal 'Carta pela Democracia' , que já possui centenas de milhares de signatários, prova e comprova minha afirmação.