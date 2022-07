Michelle, a dos cheques do Queiroz, diz que Bolsonaro é 'escolhido de Deus'

(foto: MAURO PIMENTEL / AFP)





Na convenção do PL (Partido Liberal), cujo 'dono' é ninguém menos do que Valdemar Costa Neto, preso no Mensalão e sócio de primeira hora de José Dirceu, o todo-poderoso ladrão do PT, que definiu a candidatura do patriarca do clã das rachadinhas à reeleição ao Planalto em outubro próximo, uma senhora tomou o microfone e proferiu um acalorado discurso de cunho político-religioso, o que, por si só, já revela o caráter de quem empresta em vão o nome de Deus, para projetos pessoais de poder e riqueza. Durante a fala messiânica, a oradora revelou aos presentes que seu marido, o 'mito' , se trata de 'um escolhido', ou seja, uma figura que carrega a divindade nestas terras mundanas, impuras e imperfeitas













Portanto, tem razão a primeira-dama quando diz que seu marido ( Sim, porque ninguém ganha um presentão desses, caído do céu, se não for ou um político historicamente envolvido com funcionários fantasmas, uso indevido de verbas parlamentares - por exemplo: comer gente - e 'otras cositas más', ou um enviado do Senhor, para salvar nossa pátria dos comunistas e da cleptocracia do lulopetismo.Portanto, tem razão a primeira-dama quando diz que seu marido ( imorrível, imbrochável e incomível ) é um 'escolhido de Deus' que chegou para nos salvar, nos redimir, em um movimento a que chamou de, pasmem!, Projeto de Libertação da Nação, que se encontra, segunda a profeta que fala 'em línguas', diante de uma verdadeira 'luta entre o bem e o mal' . Eu me pergunto: seriam os Bolsonaros o bem e, euzinho aqui, o mal?



Deus deve estar muito satisfeito, também, com as mais de 700 mil almas novas que alçaram o Reino dos Céus após serem abandonadas pelo



E o Senhor não cabe em si de orgulho ao ver e ouvir tão ilustre filho, comparando Pois, para a glória do Pai, o 'escolhido' está entregando um País faminto (recorde em décadas), desempregado e atolado em uma inflação de dois dígitos há quase um ano.Deus deve estar muito satisfeito, também, com as mais de 700 mil almas novas que alçaram o Reino dos Céus após serem abandonadas pelo devoto da cloroquina durante o auge da pandemia do novo coronavírus.E o Senhor não cabe em si de orgulho ao ver e ouvir tão ilustre filho, comparando negros a gado de corte (pesados em arrobas), incentivando violência física e moral contra quem pensa diferente, e desejando a morte de um filho para não vê-lo, se isso ocorrese um dia, envolvido com um rapaz, pois homossexuais são simplemente abomináveis aos olhos do dileto iluminado.





Se Bolsonaro é mesmo 'escolhido por Deus', eu não sei. Mas que o inimigo do Senhor, o Coisa Ruim, o Capiroto, o Canheta, o Pé de Cabra está feliz, eu tenho a mais absoluta certeza. Nem o próprio demônio faria um trabalho melhor - tão amplo, eficaz e abrangente.