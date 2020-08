Extratos comprovam: Queiroz depositou 21 cheques na conta de Michelle Bolsonaro

Fabrício Queiroz e a primeira dama, Michele Bolsonaro (foto: Reprodução e Júlio Nascimento/PR)

Com a palavra. Michelle Bolsonaro

Extratos bancários do ex-assessor parlamentaranexados à investigação sobre suposto esquema de rachadinha no gabinete de Flávio Boslonaro enquanto deputado estadual no Rio revelam que o ex-PM depositou 21 cheques em nome da primeira-dama Michelle Bolsonaro. As movimentações datam de outubro de 2011 a dezembro de 2016, em valores de R$ 3 mil e R$ 4 mil que somados chegam a R$ 72 mil.O detalhamento dos depósitos de Queiroz em nome de Michelle foi revelado pela Revista Crusoé nesta sexta, 7, e confirmado pelo Estadão.Em 2018, quando o caso Queiroz veio à tona, relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) anexado aos autos da Operação Furna da Onça já havia citado um cheque de R$ 24 mil depositado pelo PM em favor da mulher do presidenteLogo em seguida, o presidente apresentou sua versão dizendo que o valor seria referente a parcela do pagamento de um débito antigo de Queiroz com ele. Além disso, apontou que o montante depositado em favor deseria ainda maior: R$ 40 mil.Os extratos bancários de Queiroz são um novo capítulo da história e apontam que osdo ex-assessor para Michelle chegam a R$ 72 mil e foram realizados da seguinte maneira:- 2011 - três cheques de R$ 3 mil compensados em outubro, novembro e dezembro- 2012 - seis cheques de R$ 3 mil compensados em janeiro, fevereiro, abril, maio, junho e julho- 2013 - três cheques de R$ 3 mil compensados em fevereiro, março e abril- 2016 - nove cheques de R$ 4 mil compensados em abril, maio (2), junho, julho, setembro (2) novembro e dezembroSegundo a reportagem da Crusoé, nos extratos bancários de Queiroz não há depósitos feitos por Bolsonaro na conta do ex-PM. A publicação diz ainda que entre 2007 e 2018 foram registrados créditos de R$ 6,2 milhões na conta do ex-assessor – R$ 1,6 milhão identificado como salários, R$ 2 milhões atrelados a depósitos do gabinete de Flávio nae R$ 900 mil em espécie sem identificação.Queiroz é apontado como suposto operador financeiro de esquema de 'rachadinha' instalado no gabinete do senadorà época em que era deputado estadual no Rio.Ele foi preso preventivamente em junho, mas hoje está em domiciliar por ordem do ministro João Otávio de Noronha, presidente do Superior Tribunal de Justiça. A Procuradoria-Geral da República tenta restabelecer ado ex-PM e de sua mulher, Márcia Oliveira de Aguiar.A reportagem entrou em contato por e-mail com a Assessoria de Imprensa da Presidência da República e, até a publicação desta matéria, ainda não havia recebido uma resposta. O espaço está aberto a manifestações.