Bolsonaro volta a falar em luta do 'bem com o mal'

Pela manhã, candidato à reeleição discursou em ato religioso em São Paulo e ressaltou defesa da família (foto: Redes sociais/Reprodução )





Em duplo compromisso, com motociata e participação na Marcha para Jesus em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, o presidente Jair Bolsonaro (PL) terminou o sábado entre frases que ele repetiu em tantos outros discursos e mistura de política e religião. O chefe do Executivo não chegou a pedir votos em seu discurso único durante a marcha. Porém, disse que o país trava uma “guerra do bem contra o mal”, pouco depois de dizer que reza todos os dias para que o povo não “experimente as dores do comunismo”.





As falas fazem alusão à disputa pela Presidência neste ano contra o principal adversário, Luis Inácio Lula da Silva (PT), pré-candidato e ex-presidente. “Temos que nos apresentar não apenas por questões materiais, mas pelas questões espirituais também. (...) Homens e mulheres de bem são os guerreiros dessa guerra. Não cabe a uma pessoa vencer essa guerra, mas a todos nós nos afastarmos cada vez mais daqueles que querem nos afastar do nosso criador e querem tomar a nossa liberdade”, disse Bolsonaro em Minas.





Antes de sair em trio elétrico pela marcha, o presidente citou outros temas que se tornaram chaves para inflamar a base conservadora. Disse ser contra o aborto, a ideologia de gênero, a legalização das drogas e os jogos. Chamou a atenção que, enquanto ele desfilava junto a outros políticos, como os deputados federais Carla Zambeli (PL), Hélio Negão (PL) e o vereador de Belo Horizonte Nicolas Ferreira (PL), os hinos cristãos citavam a todo tempo o nome de Bolsonaro em meio às letras das músicas.





Pela manhã, em São Paulo, Bolsonaro participou da Marcha para Jesus na capital paulista. No evento, Bolsonaro afirmou que a eleição de outubro de 2022 será “uma luta do bem contra o mal”. A declaração foi dada durante um pronunciamento no início da tarde na marcha. O evento reuniu milhares de cristãos, evangélicos em grande maioria, na capital paulista.





“O Brasil é um país cristão, que defende a vida desde a sua concepção. É um país que quer o respeito à criança dentro de sala e, por isso, é contra a ideologia de gênero. É um país que quer uma sociedade sadia, por isso somos contra a liberação das drogas. Somos um país que defende a família, um país onde sua grande maioria é do bem. Uma pátria inigualável no mundo todo. Somos benquistos em qualquer lugar do globo terrestre”, afirmou Bolsonaro.





E prosseguiu: “temos pela frente uma luta do bem contra o mal. Está bem claro o campo de batalha. Mas, como a história sempre mostrou, o bem será vitorioso. Estou aqui porque acredito em vocês, e todos nós estamos aqui porque acreditamos em Deus”, complementou posteriormente.









No fim da tarde, no Triângulo Mineiro, Jair Bolsonaro participou também de um passeio de moto com apoiadores (foto: Redes sociais/Reprodução )

“Vejo como os povos desses outros países (da América do Sul) estão vivendo, vejam como vivem os nossos irmãos da Venezuela, como estamos indo, outros países como Argentina, Chile e Colômbia. Nós não queremos isso para o nosso Brasil. O Brasil é uma potência em todos os aspectos, em especial, no ser humano que habita aqui”, afirmou o presidente.





Economia





No palco da Marcha para Jesus, Bolsonaro disse ainda que o Brasil enfrenta consequências econômicas decorrentes da guerra entre Rússia e Ucrânia, mas afirmou que a economia do país já começa a se recuperar. “Passamos por momentos difíceis, como a pandemia. Lamentamos as mortes. Consequências na nossa economia também por uma guerra lá fora. Mas essas questões são passageiras”, disse. “A questão econômica vocês sabem que começa a ser superada. Não é um problema apenas do Brasil, é do mundo todo. Nós, os que menos sofremos neste momento com essa questão econômica, somos os primeiros a sair dessa situação.”





Bolsonaro atribuiu essa recuperação econômica à escolha de pessoas técnicas e “que têm Deus no coração” para ocupar o governo. O presidente ainda aproveitou a fala para criticar adversários que defenderam o distanciamento social durante a fase mais aguda da pandemia. “Vocês viram quem fechou igrejas, quem obrigou vocês a ficar em casa”, disse o mandatário. Sem citar nomes de adversários, Bolsonaro disse aos presentes que “sabemos quem são aqueles que querem roubar a nossa liberdade” e afirmou que reza todos os dias para que o Brasil não sofra “as dores do comunismo e do socialismo”. Ele ainda disse que, embora o país seja laico, tem um presidente cristão.