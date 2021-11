Preso no mensalão, Valdemar Costa Neto anuncia filiação de Bolsonaro ao PL

'É com grande satisfação que eu anuncio para o dia 22 de novembro a assinatura da ficha do presidente Jair Bolsonaro', anunciou Valdemar da Costa Neto, presidente do PL (foto: Reprodução/Twitter)





"É um assunto de grande importância para o país. Nós vamos ter uma grande participação nessa eleição e vamos fazer de tudo para que nós possamos colher o que for de melhor para a nossa gente, para que nós possamos melhorar vida do povo brasileiro", discursou o político, preso em 2012 por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no escândalo do mensalão.





Bolsonaro ainda não se manifestou a respeito do anúncio, mas chegou a dizer, em mais de uma ocasião, que estava "praticamente fechado com o PL". A primeira, em entrevista à "CNN Brasil", concedida nessa segunda-feira (8/11). Nesta manhã, ele voltou a tocar no assunto, em entrevista à "Rádio Cultura", do Espírito Santo.





"Hoje vou conversar com Valdemar Costa Neto e acho que devemos bater o martelo. Só tem um pequeno detalhe que envolve São Paulo, que tem 30 milhões de eleitores, é o segundo maior PIB do país, depois da União. Se eu vier a disputar a reeleição, quero ter candidato ao governo de São Paulo, ao Senado e uma bancada de indicados (ao Congresso Nacional). Falta acertar esse pequeno detalhe com o Valdemar, que acredito que acerte hoje" disse disse o político.





O presidente está sem partido desde novembro de 2019, quando deixou o PSL, legenda pela qual foi eleito.





O Partido Liberal (PL) oficializou, nesta quarta-feira (10/11), a filiação do presidente Jair Bolsonaro à legenda. O anúncio foi feito pelo presidente da sigla, o ex-deputado Valdemar da Costa Neto, após reunião realizada esta tarde com o mandatário no Palácio do Planalto.