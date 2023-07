1565

Aprenda a limpar rejunte de banheiro



Você sabe aquela sensação de ter um banheiro bonito e cheiroso, mas com o rejunte encardido e com mofo, é desanimador, não é mesmo? Isso porque você se esforça para deixar a casa ou o apê em ordem, mas a sua dedicação esbarra no rejunte. Sendo assim, veja truques de como limpar o rejunte de banheiro encardido e com mofo para, na sequência, fazer apenas a manutenção.

Muita gente associa o rejunte encardido e com mofo a escova e horas de limpeza pesada. Mas isso não é verdade. Com os produtinhos certos em mãos, você pode deixar o rejunte do banheiro branquinho.





Crie uma rotina de limpeza

A sujeira acumulada dia após dia é a grande causadora do encardido do rejunte do banheiro. Nesse sentido, é muito importante criar uma rotina de limpeza.

Imagine, portanto, que o seu rejunte está limpo e sem manchas. Então, adote um cronograma de limpeza. A cada 3 ou 7 dias realize uma limpeza nos intervalos dos azulejos. Assim, você alcançará a limpeza perfeita.

Mas se lhe falta tempo para isso, coloque a limpeza do rejunte em cada faxina mensal. Afinal de contas, o espaço é razoavelmente pequeno e não vai consumir muito do seu tempo.





Use vinagre de álcool para a limpeza do rejunte

Sem usar muita água e muito menos sabão, você deixa o rejunte do banheiro branquinho. Basta pegar um vidro de vinagre branco. Com o próprio bico da embalagem espalhe o líquido pelo rejunte e deixe agir por cerca de 15 a 20 minutos.





Em seguida, pegue uma escova de dente velha e esfregue o rejunte. Desse modo, você verá que a sujeira irá desgrudar facilmente. Para finalizar, passe um pano úmido. Agora, se achar que o cheiro do vinagre está muito forte, passe um pano úmido com um desinfetante da sua preferência.

Lembre-se: essa dica de limpeza pode ser usada no rejunte do banheiro e da cozinha.





Limpe o mofo e encardido do rejunte com bicarbonato

O bicarbonato de sódio é um grande aliado na faxina. E na limpeza do banheiro não poderia ser diferente. Sendo assim, confira abaixo duas receitas para serem usadas com o produto, tomando o cuidado de não manchar o piso.

Receita 1

Faça uma pasta com duas partes de água e uma parte de bicarbonato. Para turbinar a mistura, pingue algumas gotas de limão. Em seguida, passe a mistura no rejunte sujo e deixe agir por cerca de 10 minutos. Passado este tempo, portanto, esfregue com uma velha escova de dentes que não usa mais. Então, é só finalizar jogando água e passando um pano para enxugar.

Receita 2

A receita é parecida com a anterior, só que com o acréscimo da água oxigenada. Então, anote! Pegue uma parte de bicarbonato para duas partes de água oxigenada volume 10. Na sequência, passe essa pasta no rejunte e deixe agir por somente 5 minutos. Agora é hora de esfregar com uma escovinha, retirar o excesso com um pano úmido e finalizar com um pano seco. Vai ficar branquinho!

Combine vinagre e alvejante na limpeza do rejunte

Além das dicas anteriores, você também pode utilizar vinagre e alvejante. Sendo assim, passe primeiramente o vinagre (não esqueça que ele tem que ser o de álcool) no rejunte e deixe-o agir por alguns minutos.

Logo na sequência, esfregue com uma esponja macia. E depois passe alvejante de limão da mesma forma que o vinagre para eliminar a sujeira restante. Por fim, passe pano úmido para retirar o produto.

Mas e se mesmo assim a sujeira não sair?

Isso pode acontecer em casas muito antigas, que nunca passaram por uma boa faxina durante anos. Sendo assim, a saída é apelar para a troca do rejunte com produto específico ou para a tinta de rejunte, já que ambos são vendidos em casas de materiais de construção.

Em suma, como limpar o rejunte de banheiro encardido e com mofo não é uma missão impossível, mas é preciso ter em mãos as técnicas e os produtos certos.