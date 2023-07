Eduardo Bolsonaro: PF vai pedir inquérito por declaração contra professores

440

UOL. A Polícia Federal (PF) vai abrir um inquérito contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) por ter comparado professores a traficantes de drogas. Em razão do foro privilegiado do parlamentar, para apurar as suspeitas de crimes no ocorrido, a abertura da investigação deverá ser submetida ao Supremo Tribunal Federal (STF) nos próximos dias. A informação é da coluna do Aguirre Talento, do





'Não tem diferença de um professor para um traficante'

Eduardo Bolsonaro disse que professor "doutrinador" é pior que traficante (foto: Vinicius Loures / Câmara dos Deputados ) Durante discurso em marcha pró-armas, no dia 9 de julho, Eduardo Bolsonaro afirmou que os " professores doutrinadores" são piores do que traficantes de drogas, pois eles causam discórdia dentro das famílias e influenciam para a destruição da "instituição chamada família".





"Se tivermos uma geração de pais que prestem atenção na criação dos filhos, tirem um tempo para ver o que eles aprendem nas escolas, não vai ter espaço para professor doutrinador querer sequestrar as nossas crianças. Não tem diferença de um professor doutrinador para um traficante de drogas que tenta sequestrar e levar nossos filhos para o mundo do crime", alegou o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).









"Esse ministro da Justiça não representa a Polícia Federal, não representa o povo brasileiro. Um ministro da Justiça que vai em uma comunidade dominada por uma facção, sem trocar tiro. Em comunidade dominada só sobe trocando tiro ou com autorização. E eu digo como o sargento Fahur [outro parlamentar armamentista]: Flávio Dino, vem tomar minha arma se você é homem. Vem tomar minha arma", afirmou no evento.