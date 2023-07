Eduardo Bolsonaro alega 'perseguição' após Dino pedir apuração da PF

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) foi às redes sociais alegar 'perseguição' por parte do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), após o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB-MA), ter determinado que a Polícia Federal (PF) investigue o discurso do parlamentar realizado nesse domingo (9/7), que equipara "professores doutrinadores" a traficantes de drogas.

NÃO É SOBRE CRIMES, É SOBRE PERSEGUIÇÃO.



Um ministro da justiça mobilizar a PF para investigar minha analogia sobre doutrinadores, que se aproveitam da posição de professores para escravizarem pela ideologia, agirem como traficantes que escravizam pela droga, ambas as situações... %u2014 Eduardo Bolsonaro%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@BolsonaroSP) July 10, 2023

"Um ministro da Justiça mobilizar a PF para investigar minha analogia sobre doutrinadores, que se aproveitam da posição de professores para escravizarem pela ideologia, agirem como traficantes que escravizam pela droga, ambas as situações propiciadas pela ausência dos pais no dia a dia dos filhos, é mais um degrau da escalada autoritária no Brasil", escreveu o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).