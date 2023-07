Deputado a Flávio Dino: 'Vem tomar minha arma se é homem'

Gilvan também criticou a visita de Flávio Dino ao Complexo da Maré , no Rio de Janeiro, em março deste ano. O ministro foi à comunidade a convite da ONG Redes da Maré, para participar do lançamento da 7ª edição do Boletim Direito à Segurança Pública na Maré. No entanto, o parlamentar afirmou que só há duas maneiras de entrar no local: "trocando tiros ou com autorização do Comando Vermelho". O vídeo da declaração foi postado pelo próprio deputado, no Instagram.