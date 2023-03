Dino responde Eduardo Bolsonaro: 'Não tenho medo de milicianinhos'

Ministro da Justiça e Deputado Federal trocaram farpas nas redes sociais (foto: Mauro Pimentel/AFP/Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados )



Após ter sido acusado de envolvimento com crime organizado pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), o ministro da Justiça, Flávio Dino, rebateu as acusações falsas do parlamentar. Em seu Twitter, Dino disse que não tem medo de "milicianinhos", em referência ao deputado federal.









"Flávio Dino, o ministro que entra na Maré, complexo de favelas mais armado do Rio, com apenas 2 carros e sem trocar tiros. Vamos convocá-lo na Comissão de Segurança Pública para explicar o nível de envolvimento dele e seu chefe, Lula, com o crime organizado carioca. Isto é um absurdo!", disparou Eduardo Bolsonaro em suas redes sociais, nessa quarta-feira (15/3).





Em outra publicação, Eduardo questionava o que o ministro foi discutir no Complexo da Maré. "Desarmamento? Recadastramento? Assassinato de policiais? Apreensão de drogas? Ou agradecer o crime por não permitir propaganda de Bolsonaro nestas áreas durante as eleições?", perguntou.

Na ocasião, o ministro encontrou lideranças comunitárias, conservou sobre segurança pública e ouviu sugestões para o Programa Nacional de Segurança com Cidadania - Pronasci II, relançado pelo governo Lula nessa quarta-feira (15/3).

A convite da entidade Redes da Maré e de entidades de outros bairros do Rio de Janeiro, estivemos em reunião conversando sobre Segurança Pública. Recebi documentos e ouvi sugestões importantes para o PRONASCI 2, que o Presidente Lula lançará nesta quarta-feira. pic.twitter.com/0p9XtddpcW %u2014 Flávio Dino %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@FlavioDino) March 14, 2023





"Soube que representantes da extrema-direita reiteraram seu ódio a lugares onde moram os mais pobres. Essa gente sem decoro não vai me impedir de ouvir a voz de quem mais precisa do Estado. Não tenho medo de gritos de milicianos nem de milicianinhos", escreveu Dino em seu Twitter, rebatendo as acusações de Eduardo Bolsonaro.

Na manhã desta quinta-feira (16/3), Eduardo retornou as redes sociais e continuou acusando o ministro de envolvimento com o crime.





"Não fiz acusações, perguntei e cobrei explicações, pois não é normal um ministro que comanda polícias entrar assim em área dominada pelo crime. Não me peçam para, enquanto deputado federal, me calar diante de um descalabro deste", escreveu.

Em resposta a fala de Dino que o chamou 'milíciano', Eduardo rebateu alegando que o ministro não tem medo, já que "tem até colega de ministério com envolvimento com milícia", em referência a ministra do Turismo, Daniela Carneiro.