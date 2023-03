Flávio Bolsonaro crítica fala de Lula sobre policiais

Senador Flávio Bolsonaro (foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado) O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) criticou a fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em que ele afirmou que "o povo tem medo da polícia", em razão de alguns casos de abordagens violentas que ocorrem e são recorrentes pelo país. A fala do petista ocorreu durante a cerimônia de relançamento do Programa Nacional de Segurança com Cidadania - Pronasci II, nessa quarta-feira (15/3).









"Primeiro disse que policial não era gente e agora que o povo tem medo da polícia, que deve ser temida pelo ladrão vagabundo e não ao contrário!", escreveu o parlamentar. "Os marginais estão cada vez mais armados porque a preocupação do governo Lula é desarmar a população!", criticou o filho do ex-presidente.

Leia: Arthur Lira sobre Bolsonaro: 'É lógico que perdeu tamanho' Primeiro disse que policial não era gente e agora que o povo tem medo da polícia, que deve ser temida pelo ladrão vagabundo e não ao contrário! Os marginais estão cada vez mais armados porque a preocupação do governo Lula é desarmar a população! pic.twitter.com/3PLniF1B84 %u2014 Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) March 16, 2023



'Povo tem medo da polícia'





Na ocasião, o petista criticou a atuação policial, em especial as abordagens violentas. Para ele, os agentes de segurança pública são vistos como "agressivos" pela população periférica.





"No país em que o povo tem medo da polícia, ou melhor, a polícia tem medo do povo, e o povo tem medo da polícia, porque o povo não vê, em nenhum lugar do Brasil, a polícia como uma coisa para lhe dar proteção. Em muitos lugares periféricos, o povo vê a polícia como uma coisa agressora da sociedade", disparou.