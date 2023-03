Arthur Lira sobre Bolsonaro: 'É lógico que perdeu tamanho'

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), acredita que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) "perdeu tamanho" após as eleições e o fim do mandato.

Arthur Lira era aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro durante o seu mandato

Lira era um dos principais aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro durante o seu governo, mas logo após a sua derrota nas eleições, acenou para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A declaração do Presidente da Câmara foi dada em entrevista à jornalista Miriam Leitão, na, nessa quarta-feira (15/3). Há alguns dias, Lira tinha afirmado que o presidente Lula ainda não tem uma base sólida no Congresso Nacional para aprovar os "principais projetos do governo".