Entenda a patética e indecorosa tentativa de blindar Bolsonaro até a morte

Bolsonaro na convenção do PL, domingo passado (foto: MAURO PIMENTEL / AFP)





A base aliada de Jair Bolsonaro, o verdugo do Planalto , leia-se, os parlamentares a soldo do centrão, voltaram a falar em uma PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que visa 'blindar' os ex-presidentes da República tão logo deixem seus cargos. Explico melhor.





A ideia seria conceder um mandato vitalício de senador para todos eles - de Sarney a Bolsonaro - e assim garantir-lhes o chamado 'foro privilegiado' (Foro Especial por Prerrogativa de Função) para todas as possíveis, prováveis e futuras questões judiciais.









Já Fernando Collor, seu sucessor, e atual aliado de Bolsonaro , é um assíduo frequentador do STF (Supremo Tribunal Federal), onde as gavetas e togas amistosas sempre determinaram o adormecimento eterno de seus inúmeros processos.





Fernando Henrique Cardoso e Dilma Rousseff, reconheça-se, não conheceram o (in)devido uso da prerrogativa. Ambos, a despeito de rumores e acusações políticas, não - como direi? - meteram a mão na cumbuca, ainda que Dilma tenha sido a 'presidenta do petrolão'.





Mas useiro mesmo - useiro e vezeiro, aliás - da 'mamata constitucional', é o digníssimo senhor Luiz Inácio Lula da Silva, ou somente Lula, também conhecido como ' meliante de São Bernardo ', e atual favorito à Presidência da República justamente pela honraria.





Condenado por corrupção e lavagem de dinheiro em três instâncias, por dezenas de juízes, desembargadores e ministros diferentes, encontrou a liberdade e a presunção de inocência que resgataram seus direitos políticos, através de uma revisão suprema.





Após terem ratificado a prisão do pai do Ronaldinho dos Negócios, alguns ministros da Suprema Corte, estranha e casuisticamente, revisaram seus votos passados e reverteram a decisão anterior, o que culminou na anulação dos processos do chefão petista.





Dessa forma, o líder do petrolão e do mensalão, que jamais chegou a ser absolvido - ao contrário! -, encontra-se no limbo jurídico e hoje é um não-inocente e não-culpado. Como bem sempre disse o velho ditado: 'quem tem padrinho não morre pagão'.





Diante da iminente sova eleitoral de outubro próximo, Jair Bolsonaro, o amigão do Queiroz, e seu entorno mais próximo andam bastante preocupados com a enxurrada de ações judiciais que promete varrer a vida dessa turma após as eleições.





devoto da cloroquina , especialmente, cometeu uma penca de crimes comuns (diferentes de crimes de responsabilidade que são extintos após o fim do mandato), e sabe que encontrará uma Justiça hostil pela frente, fora do círculo protetor de Brasília.





Daí esse movimento espúrio de autoproteção, embrionariamente ensaiado pelos compadres do crime, ops!, do poder. Caso a PEC oportunista e imoral siga adiante e seja aprovada, Bolsonaro seria eternamente senador da República e contaria com o STF para protegê-lo, digo, julgá-lo.





Vai dar certo? Duvido! Nem esse Congresso atual seria capaz de tanto. E sendo, nem esse STF seria capaz de tanto. E sendo, nem essa sociedade atual seria capaz de tanto. E sendo… bem, sendo, ainda nos restaria o Sri Lanka, se é que me entendem.