Bolsonaro admite ter pressionado médico para tomar cloroquina

Bolsonaro tem defendido o uso da cloroquina, remédio sem comprovação contra a COVID-19 (foto: Carolina Antunes/PR) Jair Bolsonaro relatou nesta sexta-feira (14/5) ter pressionado seu médico para que receitasse cloroquina a ele quando foi diagnosticado com COVID-19, em julho do ano passado. A declaração foi feita durante passagem pelo Mato Grosso do Sul. O presidenterelatou nesta sexta-feira (14/5) ter pressionado seu médico para que receitasse cloroquina a ele quando foi diagnosticado com COVID-19, em julho do ano passado. A declaração foi feita durante passagem pelo Mato Grosso do Sul.





"Eu, quando senti o problema, chamei o meu médico. Tem alguns, né. O pessoal reclama, fazer o quê? Eles cuidam da minha saúde. Eles acham que é melhor eu estar vivo do que outro no meu lugar, no momento. Chamei o médico e ele falou: 'Você está com todos os sintomas'. Daí, eu peguei a caixinha de cloroquina, e ele falou: 'Ah, vamos esperar um pouquinho mais'. Eu falei: 'Ó, ô bicho, você quer voltar para a tropa ou quer que eu tome cloroquina agora?'", contou. O medicamento, no entanto, é fortemente desaconselhado pela Organização Mundial da Saúde (OMS).









O presidente disse não ser médico, mas defendeu que não se deve criminalizar quem recomende os medicamentos, apesar de não haver comprovação científica contra COVID-19.





Coca-cola

"Eu não sou médico, não. Eu não sou médico. Quando tenho problema de estômago, sabe o que eu tomo? Coca- Cola. Ninguém me vem encher o saco dizer que eu tenho que tomar outra coisa. O bucho é meu. Daí pintou o caso da cloroquina nessa pandemia. Quem é contra, é um direito dele. Agora, não vai querer criminalizar quem a use", concluiu.





No final de semana passado, em tom de propaganda ao inexistente "tratamento precoce", Bolsonaro afirmou que fará um vídeo junto a seus 22 ministros para contar quais deles tomaram hidroxicloroquina no tratamento contra a COVID-19.