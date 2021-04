Mesmo após nove mortes por cloroquina, Bolsonaro volta defender remédio

AM

Bolsonaro visitou hoje a cidade de São Sebastião, no Distrito Federal (foto: Marcos Correa/PF) presidente Jair Bolsonaro (sem partido) voltou a defender, nesta segunda-feira (05/04), a "liberdade total" dos médicos para receitar remédios contra a COVID-19 como a hidroxicloroquina, cloroquina e ivermectina.









Ao falar sobre o assunto, Bolsonaro elogiou o prefeito de Chapecó, João Rodrigues (PSD), pelo trabalho durante a pandemia.

“Naquele município, com toda certeza em mais, também, e alguns estados também, o médico tem a liberdade total para trabalhar com o paciente. Total. E esse é o dever do médico. É uma obrigação e um direito dele. Não tem o remédio específico, ele trata da melhor maneira possível”, pontuou.