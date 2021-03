Paciente é condenada a indenizar médico após pedir 'remédio do presidente'

AM

Bolsonaro vem adotando posicionamentos negacionistas. Entre eles, negar a existência do vírus, não comprar vacinas, não utilizar máscara e incentivar o uso de remédios sem eficácia comprovada (foto: Redes Sociais/Reprodução) advogada Adelaide Rossini de Jesus a indenizar um médico por exposição indevida nas redes sociais. A advogada exigiu que o médico a prescrevesse o “remédio do presidente”, se referindo à cloroquina. O juiz Guilherme de Macedo Soares, do 2º Juizado Cível de Santos, em São Paulo, condenou, nesta terça-feira (23/3), aa indenizar umpor exposição indevida nas redes sociais. A advogada exigiu que o médico a prescrevesse o “”, se referindo à cloroquina.





Em 26 de maio de 2020, o médico estava de plantão no Hospital Ana Costa. Ele atendeu a advogada, que reclamava de frio e tosse, mas não quis fazer o teste de COVID-19.





Ao ser questionado sobre a cloroquina, o médico se recusou a prescrever a medicação por não ter comprovação científica contra o novo coronavírus.



Quando chegou em casa, a advogada postou um relato no Facebook. No texto, ela dizia que o médico fez os exames de praxe e receitou Dipirona e Acetilcisteina.



“Insisti que assinaria o protocolo, mas queria usar o remédio do BOLSONARO”, escreveu.

No dia seguinte, o médico tomou conhecimento da publicação e processou a advogada. "Não resta a menor dúvida de que a requerida é pessoa de ferrenha posição política, e isso transparece não apenas no teor de sua contestação, mas também nas centenas e aqui não se trata de uma hipérbole de publicações que compartilha em seu perfil no Facebook, o qual este magistrado visitou na data da prolação desta sentença, a ponto de ser inviável retroagir até a data da publicação em questão, dado o excessivo número de posts, quase em sua totalidade de cunho político", pontuou o juiz.



Desde o início da pandemia, Bolsonaro vem adotando posicionamentos negacionistas . Entre eles, negar a existência do vírus, não comprar vacinas, não utilizar máscara e incentivar o uso de remédios sem eficácia comprovada.









Números

O Brasil registrou 1.570 mortes pela COVID-19 nas últimas 24 horas e totalizou 295.685 óbitos desde o início da pandemia.



Além disso, 12.051.619 brasileiros já tiveram ou têm o novo coronavírus, com 55.177 casos confirmados no último dia. Leia: Mudou o discurso? Confira 10 momentos em que Bolsonaro foi contra a vacina A média móvel nos últimos sete dias foi de 75.163 novos diagnósticos por dia. É a primeira vez na pandemia em que essa média fica acima da marca de 75 mil.



Os dados são do consórcio da imprensa.



*Estagiária sob supervisão da subeditora Kelen Cristina