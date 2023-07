SIGA NO

Receitas caseiras podem acabar com cupim



Os cupins são o terror de quem possui móveis de madeira em casa. Por isso, acabar essas pragas urbanas pode dar um certo trabalho. Nesse sentido, preparamos algumas dicas de receitas caseiras para lhe ensinar como acabar com cupim na madeira e deixar seus móveis livres desta praga.

Os cupins costumam aparecer durante as estações mais quentes do ano, o verão, principalmente. Portanto, sua maior fonte de alimento é a madeira, mas se você tem uma biblioteca em casa, fique atento. Isso porque os livros também costumam servir de alimento para estes insetos.

Desse modo, não é difícil identificar a presença de uma colônia de cupins, pois eles costumam deixar rastros. Poeiras, madeiras ocas e barulhos dentro dos móveis ou portas são sinais da presença destes insetos na sua casa.

Receitas caseiras para acabar com o cupim

Enfim, para te ajudar a se livrar do incômodo e do prejuízo causados, separamos algumas receitas caseiras para lhe ensinar como acabar com o cupim.





Vinagre

Faça uma solução com metade água e metade vinagre. Então, borrife nos móveis, portas ou no solo infestado por cupins e aguarde.

Os resultados virão em seguida. Afinal, o vinagre é um item muito versátil na rotina da casa. Além de ajudar na eliminação dos insetos indesejados, preserva a qualidade dos móveis e da madeira. Mas vale lembrar que o vinagre não será eficiente em grandes infestações de cupins.





Óleos naturais

Para acabar com o cupim usando óleo de cravo, misture 10 gotas do óleo em 1 litro de água. Em seguida, umedeça um pano limpo na mistura e passe pelos locais atingidos pelos insetos.

Já o óleo de laranja pode ser colocado diretamente nos móveis com cupins. Afinal, além de solucionar a infestação, deixa o ambiente perfumado.





Borato de sódio

O borato de sódio é facilmente encontrado em farmácias de manipulação e casas de produtos agropecuários.

Então, para usar este produto, 450 gramas dele com 4 litros de água. Logo na sequência, coloque a mistura em um borrifador e utilize óculos de proteção e luvas antes de aplicar na madeira atingida pelos cupins.

Ao ingerir a substância, os cupins não conseguem mais digerir alimentos e morrem. Mas, atenção, um cuidado especial deve ser tomado para que os animais de estimação não ingiram o borato de sódio.





Babosa

Você pode moer a aloe vera (babosa) e deixar descansá-la em um recipiente com água. Após alguns minutos, coloque a mistura em um borrifador e espalhe sobre os móveis ou pisos de madeira que tenham cupins.

Esta planta é conhecida por ser um poderoso inseticida natural, principalmente contra os cupins. Uma informação importante: a babosa pode não se mostrar eficaz na primeira aplicação, caso os insetos ainda persistam, repita a aplicação.

É muito importante estar sempre atento aos móveis, solo, portas e quaisquer itens de madeira. Os cupins podem se reproduzir rapidamente nesses elementos. Portanto, na medida do possível, você pode substituir a madeira por outros materiais, como o vidro ou o aço.

Finalmente, com estas receitas caseiras você deixará sua casa livre deste mal de uma vez por todas!