Plantas comestíveis para humanos também são para gatos Freepik



Os animais de estimação são curiosos e querem saber o gosto de tudo. Até parecem crianças. Mas essa curiosidade pode sair caro. Afinal de contas, há plantas tóxicas que oferecem riscos a gatos e cachorros. Portanto, saiba neste conteúdo quais os tipos de plantas seguras e não tóxicas para gatos e pets em geral.





Quem curte animais de estimação geralmente acaba se rendendo à beleza das folhagens e flores. Afinal, tudo é natureza e merece ser valorizado. Mas, acima de tudo, é necessário se orientar para não colocar seus pets em risco. Enfim, eles são delicados e podem sofrer intoxicações ao comer plantinhas que não deveriam.





Quais plantas são indicadas para gatos? Confira!





Separamos 17 plantas que são indicadas para lugares que têm gatos e cachorros. Veja a seguir e escolha a sua.





Aloe vera

Também chamada de babosa, ela pode ser benéfica para gatos, podendo ser consumida e passada nas feridas da pele.





Areca-bambu

A plantinha lembra uma mini palmeira e também é indicada para casas com pets.





Bromélia

O visual exótico dessa planta dá um ar tropical à sua decoração, misturando o verde e as flores vermelhas.





Camomila

É considerada uma planta medicinal para gatos. O chá da camomila, inclusive, pode ser usado para eliminar carrapatos e para limpar os olhinhos dos bichos.





Catnip ou erva do gato

Também é conhecida como erva-gateira, e serve como um relaxante natural para o gato. A reação é um resultado da nepetalactona, que é uma substância ativa na composição da planta com a capacidade de estimular os neurônios sensoriais do gato.





Girassol

Ele também está na lista de plantas não tóxicas para gatos, além de garantir um colorido especial à sua casa.





Grama para gatos

É um mix de sementes de trigo, cevada, aveia ou centeio. Elas servem como um verdadeiro lanchinho para os gatos, além de não fazerem mal.





Maranta

Conhecida por suas folhas cheias de tons e formas diferentes, a maranta também é indicada para donos de gatos, sendo uma ótima opção para a decoração.





Monguba

Uma curiosidade dessa planta é que ela é considerada um chamariz de dinheiro. Além disso, proporciona uma boa convivência com gatos.





Orquídeas

As flores das orquídeas podem ser degustadas pelos bichanos, principalmente a orquídea-borboleta e a orquídea chuva-de-ouro.





Pata de elefante

A planta tem uma estética interessante e, além disso, é bem resistente a períodos prolongados sem rega.





Peperômia-melancia

Esse tipo de planta é indicado para casas com pets, além de apresentar uma ótima aparência, com folhas em formato de coração e que lembram o desenho de uma casca de melancia.





Vasos colocados em lugares altos impedem que cachorros os alcancem Freepik





Pilea

Com suas folhas arredondadas, ela é uma opção interessante para donos de gatos, além de servir como um vaso decorativo elegante.





Samambaia-americana

Se forem dessa espécie, podem sim ser criadas junto com felinos, pois não são tóxicas para gatos.





Suculentas

As plantas suculentas são fáceis de cuidar, pois exigem pouca manutenção. Além disso, não oferecem riscos aos gatinhos e cães.





Valeriana

Ela tem um efeito sedativo sobre os gatinhos mais agitados. Portanto, se o seu gato é assim, providencie um vaso de valeriana, pois você também estará decorando a casa.





Violeta

Além de ser bastante popular no Brasil, a violeta também é uma boa indicação para felinos, pois não há risco de intoxicação.





Gatos e plantas podem ser uma boa combinação





Embora os gatinhos adorem fuçar os vasos de plantas e fazer aquela bagunça, eles se acostumam com o tempo. No entanto, os animais acabam comendo as plantas como uma forma instintiva.





A boa notícia é que gatos, cachorros e plantas podem ser sim uma boa combinação. Nesse sentido, é bom frisar que existem espécies que fazem bem para os pets. Algumas delas são consideradas plantas medicinais e, portanto, são até recomendadas pelos gateiros de plantão.





Como saber se uma planta é tóxica para gatos?





De maneira geral, se a planta é comestível para humanos, também é para gatos. Assim, muitas pessoas plantam hortaliças em uma hortinha caseira. Nesse sentido, os pets podem comer, sem problemas.





No entanto, há algumas espécies que não são tóxicas, mas também não são indicadas para o consumo dos gatos, visto que elas podem causar vômitos e dores de barriga nos animais de estimação.





Na dúvida, pergunte sempre a quem vendeu se a planta é tóxica ou não tóxica para gatos e cachorros. Além disso, converse com o seu veterinário sobre essa dúvida.





Outra dica é colocar os vasos em lugares altos. Embora os gatos escalem os móveis com facilidade, os cachorros não alcançarão os vasos.