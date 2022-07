Golpe: show de horrores de Bolsonaro enxovalha o Brasil no exterior

Reunião de Bolsonaro com embaixadores: erros e mentiras (foto: Clauber Cleber Caetano/Presidência)

Jair Bolsonaro, o verdugo do Planalto , é do tipo 'quanto pior, melhor'. Quanto menos vacinas, melhor; quanto mais mortos por COVID-19, melhor; quanto mais inflação, melhor; quanto mais desemprego, melhor; quanto mais violência, melhor; quanto mais arruaça institucional… muuuuito melhor!





O ex-capitão do Exército, enxotado da Força por ser um 'mau militar' (palavras da própria Corporação), jamais deixou de ser o que sempre foi: violento, agressivo, indisciplinado, egoísta e absolutamente limitado intelectualmente - para não dizer burro. Alçado à Presidência por obra do destino, mantém-se coerente consigo mesmo.













Bem, internamente, sabemos que é um bravateiro frouxo e incapaz de pai e mãe. Poderia até tentar o golpe, mas lhe falta tudo, de capacidade a coragem, passando por apoio popular, militar e civil. Porém, aos olhos das democracias do mundo, as ameaças impactam sobremaneira as relações - já nada boas - com o Brasil.





Imaginem os leitores os grandes grupos empresariais e as cúpulas das maiores economias do globo planejando investimentos e parcerias futuras: "No Brasil? No fucking way" (procurem a tradução se precisarem). Quem arriscará um centavo num país em que o presidente é um psicopata golpista de quinta categoria?









Senado, imprensa, associações de juízes, enfim, quem anda de espinha ereta e não se vende, se manifestaram de forma contundente e contrária à ameaça golpista. Apenas Arthur Lira - mistura de chefe com pau-mandado, além de réu por desvios de verbas públicas no STF - e meia-dúzia de militares de pijama ficaram calados (porque apoiar tá difícil, hehe).