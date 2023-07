1565

Plantas trepadeiras precisam se agarrar em alguma estrutura para se desenvolverem Freepik



Não há dúvidas de que as plantas são espetaculares. Elas deixam os ambientes mais bonitos, aconchegantes e com ar fresco. Além disso, agregam valor à decoração. Por isso, muitas pessoas apaixonadas por plantas têm adotado os tipos de plantas trepadeiras para dar mais elegância ao jardim, ao pergolado ou a uma parede interna.





Enfim, as trepadeiras têm o mesmo efeito dos jardins verticais, mas são mais práticas e fáceis de cuidar, deixando os ambientes mais verdes. Portanto, elas podem conter mais folhagens ou flores coloridas, sendo um convite à contemplação.





Afinal, o que são trepadeiras?





Como o próprio nome sugere, as trepadeiras são plantas que precisam trepar, ou seja, se agarrar em alguma estrutura para se desenvolverem.

Essa estrutura pode ser um muro, uma cerca, uma cobertura ou ainda os ramos de outras plantas. Por isso, elas desenvolvem capacidades próprias de se fixarem.

De modo geral, as trepadeiras dão um ar mais mediterrâneo e romântico aos ambientes. Portanto, se você quer um up na decoração, recorra às trepadeiras.

Mas, você deve estar pensando sobre quais as melhores plantas para muro de jardim. Então, separamos algumas ideias bem bacanas abaixo para você escolher. Confira!





Quais os principais tipos de trepadeiras?

Existem vários tipos de trepadeiras para enfeitar sua casa na cidade, na praia ou no campo. Não deixe de conferir as dicas abaixo.

Amor-agarradinho

Essa planta serve tanto para cerca-viva quanto para o muro, mas é recomendado usar fios de nylon para conduzir a sustentação da planta.





Falsa-vinha

Muito parecida com a parreira, esse tipo de trepadeira sobrevive bem à meia-sombra, sendo indicada para cobertura total do muro do jardim.





Flor de cera

É um tipo de trepadeira de sombra, que floresce na primavera. Suas flores formam pequenos buquês que são um verdadeiro encanto.





Glicínia

Há registros de que a glicínia pode durar até 100 anos. Ela é um tipo de planta que adora o sol, mas também precisa de regas e podas regulares.





Hera

Ela se desenvolve bem em muros com chapisco, espalhando-se rapidamente. A dica é cultivá-la em regiões mais frias.





Ipomeia

Esse é um tipo de planta recomendada para espaços pequenos e que se adapta a regiões mais frias.

Jade

Essa planta gosta de sol e umidade, por isso é preciso reforçar as regas. Suas flores, em formato de garra invertida, aparecem principalmente nos meses quentes.

Jasmim dos Poetas

É uma trepadeira que se desenvolve bem em climas amenos. A sua flor tem um leve perfume, sendo que a florada ocorre no outono e no inverno.





Lágrima-de-cristo

Para quem quer um muro bem ornamentado, ela é a ideal, pois suas flores branca e vermelha têm um lindo efeito em cachos.





Primavera

Apesar do nome, a trepadeira Primavera gosta de regiões frias, suportando inclusive a geada. Ela floresce entre setembro e dezembro. Além disso, se dá bem em lugares com luz solar direta.





Sete Léguas

Os seus ramos atingem até 10 metros de comprimento, e o destaque fica para as flores. Afinal, a Sete Léguas floresce o ano inteiro e tem flores levemente perfumadas.





Tumbérgia

Esse tipo de trepadeira exige pouca manutenção. Mas é bom cuidar com a rega regular. Além disso, ela se dá melhor em lugares com incidência da luz solar direta.





Unha-de-gato

Esse tipo de trepadeira cresce rápido e, em pouco tempo, já alcança todo o muro. Mas por reter muita umidade, recomenda-se usar em muros externos.





Videira

É um dos exemplos mais comuns de plantas para muro de jardim, sendo que o seu destaque são as uvas, que podem surgir nos primeiros quatro anos do plantio.

Agora que você recebeu nossas dicas, que tal ficar atento aos cuidados básicos?





Quais os cuidados básicos com trepadeiras?





É bom frisar que o revestimento total do muro com a trepadeira deve ser um projeto a longo prazo, pois algumas espécies podem levar de 2 a 10 anos. Mas a recompensa está no visual do jardim, que ficará com um toque especial.

Acima de tudo, é necessário escolher uma espécie que se adapte à luz solar direta ou indireta, conforme a localização do seu muro ou pergolado.

Também é importante se atentar ao tipo do muro. Quanto mais rústico, melhor. Assim, ele fixará melhor as plantas, que poderão se desenvolver melhor.