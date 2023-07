1565

Espada-de-são-jorge fica bem tanto dentro de casa quanto na área externa Freepik



A planta espada-de-são-jorge é muito estimada pelos brasileiros. Além disso, tem uma fama inestimável, pois mesmo quem não entende nada de plantas, consegue reconhecê-la. Mas como cuidar dela em casa? Veja os detalhes neste conteúdo.





É bom lembrar que o uso de plantas na decoração está se tornando mais comum. O próprio estilo urban jungle que o diga. Portanto, a espada-de-são-jorge fica bem tanto dentro de casa quanto na área externa, ao redor de piscinas ou próximo da fachada.





Plantada no jardim ou em vasos, ela é muito encantadora. Suas folhas carnosas, altas e finas são ótimas para decorar qualquer ambiente.





Conhecendo suas características





A planta espada-de-são-jorge também é conhecida pelos nomes de espada-de-ogum, espada-de-santa-bárbara, língua-de-sogra, rabo-de-lagarto e sanseviéria. Originária da África e da família das Dracaenas, o seu nome científico é Sansevieria trifasciata.





Sendo assim, feitas as apresentações, é hora de saber que a espada-de-são-jorge pode ser de três tipos. Veja quais são eles:





Sansevieira cylindrica : tem as folhas mais arredondadas;

: tem as folhas mais arredondadas; Sansevieria Trifasciata Hahnii : o seu formato lembra uma coroa e as suas folhas são menores;

: o seu formato lembra uma coroa e as suas folhas são menores; Sansevieira zeylanica: suas folhas têm formato de espada, com a borda amarela e o interior inteiro verde.





Entendendo o significado da espada-de-são-jorge





Reza a lenda que a espada-de-são-jorge tem o poder de espantar o mau-olhado e deixar fluir as boas energias na casa. Isso pode ocorrer, principalmente, se ela for colocada próximo à porta principal do imóvel.





Mas, deixando de lado a superstição, a planta também tem uma dupla origem religiosa. Na umbanda e no candomblé, ela simboliza a espada de Ogum, conhecido como um orixá guerreiro.





Já no catolicismo, a planta ganhou esse nome por representar o santo São Jorge que teria matado um dragão com a ponta da sua lança. Portanto, independentemente da sua ligação religiosa, a planta é muito bonita e combina com vários estilos de decoração, sendo uma boa justificativa para tê-la em casa.





Plantando espada-de-são-jorge em vaso





Para plantá-la em vaso, basta separar os materiais. O importante é forrar o fundo do vaso com argila expandida, depois cobri-la com manta bidim. Em seguida, você deve preencher um terço do vaso com areia peneirada para evitar que o composto orgânico encharque a raiz da planta.





Aliás, o composto orgânico ficará sobre a areia. Ele pode ser feito com húmus de minhoca, compostagem de fundo de rio ou outros materiais.

Mais um cuidado extra: preencha as laterais do vaso com casca de pinus, já que ele garante a umidade constante do recipiente.





A partir daí é só colocar a muda comprada em lojas de jardinagem. Você pode ainda fazer as mudinhas, cortando uma folha comum em várias partes de 10 centímetros de comprimento.





Cuidando da espada-de-são-jorge





Como você viu, a espada-de-são-jorge é uma planta resistente. Portanto, ela pode ser colocada à meia-sombra, que é a sua condição ideal, ou sob o contato direto da luz solar. Há ainda quem prefira colocá-la em jardins de inverno, com focos de luminosidade próximos, sem afetar o crescimento da planta.





Após escolher o local que vai deixá-la, é importante cuidar da rega. Procure colocar água de forma bem espaçada, afinal, o excesso de água pode apodrecer as raízes.

Antes de fazer a nova rega, coloque a mão no substrato e veja se ele ainda está úmido. Se sim, você pode esperar um pouco mais para regar sua plantinha.





Lembre-se também de acompanhar o desenvolvimento da espada-de-são-jorge. Se as raízes preencherem todo o espaço do vaso, é hora de mudar para um recipiente maior.





Para concluir, lembre-se que a espada-de-são-jorge pode ser usada em qualquer ambiente do seu imóvel. Mas elas infelizmente não combinam com animais de estimação. Isso porque a ingestão acidental pode causar reações no seu bichinho.