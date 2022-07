Pesquisa BTG/FSB: Lula mantém vantagem sobre Bolsonaro

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 41% das intenções de votos na disputa pela Presidência da República. O presidente Jair Bolsonaro (PL) vem em seguida, com 32%. É o que aponta nova pesquisa encomendada do banco BTG Pactual ao instituto FSB, divulgada na manhã desta segunda-feira (11/7).

Pesquisa mostra petista com 41% e Bolsonaro com 32%

Na terceira colocação, está Ciro Gomes (PDT), com 9%, seguido por André Janones (Avante), com 3%. Simone Tebet (MDB), Pablo Marçal (Pros), Felipe D'Ávila (Novo) e Vera Lúcia (PSTU) aparecem empatados com 1%.