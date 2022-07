Alexandre Kalil: 'Vamos caminhar com Lula para ganhar a eleição'

Alexandre Kalil (PSD), pré-candidato ao Governo de Minas (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Pré-candidato ao Governo de Minas nas eleições de outubro de 2022, Alexandre Kalil (PSD) bateu ponto na noite deste sábado (9/7) na ocupação Rosa Leão, na região de Izidora, Zona Norte de Belo Horizonte.Evitando as costumeiras críticas ácidas aos opositores políticos, o ex-prefeito da capital mineira disse que – junto ao senador Alexandre Silveira (PSD) – "vai caminhar com Lula para ganhar a eleição no fim do ano".

"Não vim aqui para fazer discurso político, mas, sim, dizer que uma das coisas mais legais que aconteceram na minha administração foi a Izidora e também as comunidades de Rosa Leão e Esperança. Aprendi muito com todo mundo aqui. Aprendi como não se trata gente. Aqui tem gente igual a nós", iniciou Kalil durante o evento intitulado Arraiá da Resistência.

Na sequência, o ex-comandante do Atlético relembrou a situação da comunidade local ao assumir a principal cadeira do Executivo de BH. "Saibam que quatro mil famílias daqui não tinham o direito de frequentar um posto de saúde quando eu entrei na Prefeitura de Belo Horizonte", afirmou Kalil, destacando que um projeto junto à ONU está em curso visando a urbanização completa de Izidora.

Instalada na região da Granja Werneck, vetor Norte da capital, a Izidora abriga milhares de famílias em ocupações urbanas de luta por moradia digna. Além de Rosa Leão e Esperança, as ocupações Helena Greco e Vitória integram a área.

No fim do discurso, Kalil disse que o local, na verdade, já não compreende mais uma ocupação e criticou o preconceito com os moradores da região. "As crianças são discriminadas porque o tênis está sujo de barro na escola. Isso aqui já foi uma ocupação, mas hoje é a décima regional de Belo Horizonte", finalizou.

"Vamos colocar o genocida de Brasília para fora"

Mais cedo, também neste sábado, durante discurso em encontro com lideranças comunitárias e sociais em Belo Horizonte, Alexandre Kalil criticou o presidente Jair Bolsonaro (PL), chamando-o de "genocida de Brasília".



"Não achem que a pandemia foi o pior momento da vida de vocês não, foi da minha também, foi da minha também. Eu sabia o tamanho da minha responsabilidade, eu tinha noção do que eu tinha que fazer. Eu não escondi debaixo da mesa não, escrevi protocolo colorido não, eu entreguei cesta básica, eu alimentei o meu povo. (...). Nós vamos colocar essa gente para fora, nós vamos colocar o genocida de Brasília para fora", assegurou.