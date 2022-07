Pesquisa: Kalil fica à frente de Zema com apoio de Lula

Outdoor com Alexandre Kalil e Lula em Uberlândia, cidade do Triângulo Mineiro (foto: Leandro Couri/EM/DA Press) A pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta sexta-feira (08/07) mediu a disputa pelo Governo de Minas nas eleições de outubro de 2022 com a citação para os eleitoris dos apoios dos pré-candidatos. Neste cenário, diferentemente do estimulado, Alexandre Kalil (PSD) está à frente de Romeu Zema, enquanto o terceiro lugar continua com Carlos Viana (PL).









Com o apoio de Jair Bolsonaro (PL), Carlos Viana aparece em terceiro - assim como no cenário estimulado -, mas com 15%. O índice de indecisos é de 9%, enquanto 7% afirmaram votar em branco, nulo ou que não pretendiam votar.





Zema à frente na estimulada





No cenário estimulado, Zema lidera com 44%. Kalil tem 26% , enquanto Viana fecha o pódio com 2%. Ele é seguido por: Vanessa Portugal (PSTU), Renata Regina (PCB), Miguel Corrêa (PDT), Marcus Pestana (PSDB) e Lorene Figueiredo (Psol), todos com 1%. Há ainda 15% de indecisos e 9% de pessoas que dizem votar em branco, nulo ou que não vão votar.





A pesquisa