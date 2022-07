Pesquisa Genial/Quaest: Zema segue na frente de Kalil

Zema (esq.) e Kalil (dir.) lideram a disputa pelo governo de Minas Gerais (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Dobradinha com Lula dá fôlego a Kalil

Pré-candidato à reeleição, Romeu Zema (Novo), tem 44% das intenções de voto na corrida pelo governo de Minas Gerais. O segundo colocado é Alexandre Kalil (PSD), ex-prefeito de Belo Horizonte, com 26%. Os dados compõem pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta sexta-feira (8/7).O terceiro lugar na disputa pelo poder Executivo estadual é do senador Carlos Viana, do PL, com 2%. Vanessa Portugal (PSTU), Renata Regina (PCB), Miguel Corrêa (PDT), Marcus Pestana (PSDB) e Lorene Figueiredo (Psol) conseguiram 1% cada.Segundo o levantamento, cuja margem de erro é de 2,5 pontos percentuais, há 15% de indecisos e 9% de potenciais abstenções ou votos nulos/brancos. Os índices se referem à pesquisa estimulada, em que os participantes são instados a opinar a partir de uma lista de pré-candidatos.No cenário espontâneo, quando os eleitores apontam livremente o pré-candidato preferido, há 73% de indecisos. Apesar disso, Zema é o mais citado, com 15% das menções; em seguida, vem Kalil, que conseguiu 7% delas. Os outros postulantes, somados, angariaram 1%. Nesse recorte, brancos, nulos e abstenções correspondem a 4%.



Apesar do domínio sobre os rivais, Romeu Zema perde 20% de suas intenções de voto em cenário que atrela os pré-candidatos ao governo a presidenciáveis de seus grupos políticos. Quando associado a Felipe d'Avila, pré-candidato do Novo ao Palácio do Planalto, Zema cai de 46% para 26%.



Kalil, por sua vez, salta de 29% para 42% ao ser ligado a Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Carlos Viana também cresce quando relacionado a Jair Bolsonaro (PL). Segundo a Quaest, o senador vai de 5% para 15%.



Nesse cenário, 9% de indecisos e 7% de hipotéticos votos nulos/brancos e ausências.

Kalil vence na RMBH, mas Zema domina interior

A pesquisa Genial/Quaest indica vantagem de Kalil em Belo Horizonte, onde o ex-prefeito vence Zema por 13 pontos (54% a 31%). Há dianteira do pré-candidato do PSD quando a análise é estendida a toda a Região Metropolitana: 43% a 30%.No interior do estado, contudo, o governador tem 51% das intenções de voto, ante 16% do adversário.Cinquenta e oito por cento dos entrevistados dizem já ter definido em quem votar para governador. Paralelamente, outros 39% aventam a possibilidade de mudar o escolhido. Três por cento não souberam ou não responderam ao questionamento.

Governador vence Kalil e Viana no segundo turno

Quase metade avalia Zema positivamente

A pesquisa

O levantamento captou, ainda, tendências eleitorais caso haja segundo turno em Minas. Zema vence Kalil por 50% a 34% em eventual confronto direto. Ele derrota, também, Viana, mas por margem ainda maior: 61% a 15%.No duelo Zema-Kalil, há 9% de indecisos e 7% de brancos/nulos/abstenções. No confronto Zema-Viana, os dois índices são de 10% e 14%, respectivamente.No que tange à avaliação da atual gestão estadual, foram registrados 46% de impressões positivas. Para outros 32%, Zema faz governo regular, enquanto 13% classificam negativamente a administração. Nove por cento não responderam à pergunta quando provocados.As avaliações positivas de Zema cresceram 4% em relação a maio, mês do último levantamento. As classificações negativas, por seu turno, caíram 4%,



Para obter os resultados, os pesquisadores responsáveis pelo levantamento Genial/Quaest fizeram 1.480 entrevistas presenciais, por meio de questionários, entre os dias 2 e 5 deste mês. O nível de confiabilidade dos dados é de 95%.



A coleta está registrada junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob os números MG-00322/2022 e BR-01319/2022.

A pré-candidatura de Indira Xavier, da Unidade Popular , não consta na pesquisa — a chapa foi anunciada ontem à imprensa.