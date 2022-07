Evento de Lula no Rio: bomba de fezes é atirada sobre público

Lula em pré-campanha na Cinelândia, no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (7/7) (foto: Reprodução/YouTube)

Uma bomba de fezes foi atirada contra o público que acompanha o ato do pré-candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na Cinelândia, no Rio de Janeiro. O ataque aconteceu antes de o petista e seus apoiadores subirem ao palco.

Por volta das 18h50, uma garrafa pet foi arremessada no local do evento e espalhou mau cheiro. Conforme militantes presentes, havia um líquido marrom no recipiente. Ninguém ficou ferido.





*Em atualização