Lula vence Bolsonaro em todos os cenários no Ceará, diz pesquisa

Luiz Inácio Lula da Silva aparece à frente de Jair Bolsonaro em todos os cenários na pesquisa Quaest no Ceará (foto: ANDRE BORGES / AFP)

Uma pesquisa dadivulgada nesta quarta-feira (6/7), realizada com 1.500 entrevistados de 27 de junho a 1º de julho, no Ceará, aponta que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está à frente do atual presidente Jair Bolsonaro (PL) em todos os cenários apresentados no estado nordestino.

A margem de erro estimada é de 2,5 pontos para mais ou para menos.



Na intenção de voto espontânea para presidente, 42% dos entrevistados disseram que votariam em Lula. Em segundo lugar, ficaram os indecisos com 39%, seguidos de Bolsonaro com 14%, e em último aparece Ciro Gomes (PDT) com 3%.

Ao serem informados dos nomes dos candidatos que participam do pleito, na pesquisa estimulada, 59% indicaram que têm a intenção de votar no pré-candidato petista. Na sequência, Bolsonaro (PL) aparece com 18%, seguido de Ciro Gomes (PDT) com 11%, Brancos e Nulos são 4%, e André Janones (Avante) tem 3%, mesma porcentagem dos indecisos.



A pesquisa também fez ensaios para o segundo turno. Entre Lula e Bolsonaro, o petista conta com 70% das intenções de voto, contra 22% do atual presente.

Entre Lula e Ciro Gomes, o petista está à frente com 62%, contra 28% do pedetista. Entre Ciro Gomes e Jair Bolsonaro, Ciro conta com 64% das intenções e Bolsonaro com 24%.

A avaliação do governo federal no estado também não é das melhores. Segundo a pequisa, 50% dos entrevistados avaliam o atual governo negativamente, 27% como regular e 22% como positivo. 1% não soube ou não respondeu.

62% das mulheres ouvidas pela pesquisa indicaram que votariam em Lula, enquanto os homens são 57%. Jair Bolsonaro conta com 15% do apoio feminino e 20% dos homens no Ceará.



Na pesquisa etária, todos as faixas indicam que Lula receberia mais de 50% dos votos dos cearenses. Cenário que segue entre pessoas de maior escolariedade e rendas distintas.

A pesquisa foi registrada junto à Justiça Eleitoral e protocolada sob os números CE-05334/2022 e BR-07841/2022

