Google terá ferramenta de dados sobre as eleições de 2022

Marco Túlio Pires, head de News Lab do Brasil, apresentou as propostas em parceria com TSE (foto: João Renato Faria/ EM)



O Google anunciou, nesta terça-feira (14/6), uma série de iniciativas para esclarecer dúvidas e combater fake news durante as eleições de 2022. A principal delas é um site, que será lançado no dia 16 de agosto – no início oficial da campanha eleitoral –, reunindo dados em tempo real sobre candidatos e partidos, além das principais perguntas sobre temas relacionados à disputa.





Outra iniciativa é um relatório do Google Trends, que reúne as principais buscas realizadas no Brasil em relação a temas como saúde, economia, segurança e política. O documento estará disponível em julho e tem como objetivo ajudar pesquisadores, gestores públicos e jornalistas sobre as preocupações da população nos últimos anos.









"Além disso, em parceria com o Tribunal Superior Eleitoral, vamos oferecer um serviço via Google Assistente para ajudar eleitores a encontrar seus locais de votação", anunciou Marco Túlio Pires, head de News Lab do Brasil, durante o evento Google For Brasil, em São Paulo.





Por fim, o Google vai oferecer dados e inteligência de busca para o primeiro debate presidencial de 2022, previsto para ser realizado pela Band em agosto. Paineis vão mostrar em tempo real os temas com maior interesse de busca nos candidatos durante o debate.









Apoio do Google à diversidade





Além disso, foi revelada a lista de organizações não governamentais (ONGs) que vão dividir um investimento de R$ 1,5 milhão para desenvolver projetos que ampliem a diversidade na política.







Fake news na mira

combate às fake news por meio de duas iniciativas. A primeira é o O Google também reforçou seu apoio aopor meio de duas iniciativas. A primeira é o Educamídia, do instituto Palavra Aberta, criado em 2019. Ele ajuda professores da rede pública, jovens e idosos acima de 60 anos a ler e interpretar criticamente informações que acessam na internet.