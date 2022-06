Eleições: Bolsonaro participa de 3ª motociata no Nordeste em um mês

Como parte do roteiro no Nordeste, o presidente participou de três motociatas (foto: Isac Nóbrega/PR) Faltando 99 dias para as eleições presidenciais, o presidente Jair Bolsonaro (PL) participou, nesta sexta-feira (24/6), de mais uma motociata.

Esse é o terceiro evento desse tipo que o presidente participa no mês.





Como parte do roteiro no Nordeste, o presidente também fez uma motociata em Caruaru (PE) na quinta-feira (23/6). Na semana passada, esteve em Natal (RN).





De acordo com o Datafolha, divulgado ontem, quinta-feira (23/6), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) segue soberano no Nordeste, segunda região mais populosa do país, com 27% dos eleitores, onde derrota Bolsonaro por 58% a 19%.



Já o atual presidente mantém uma fortaleza no Centro-Oeste, região com 7% da população votante, onde tem 40%. No também populoso Sudeste, lar de 42% dos brasileiros, Lula tem 43% e Bolsonaro, 29%.





Bolsonaro vai melhor do que sua média entre os homens (36%, ante 44% de Lula) e entre aqueles que ganham mais: tem 44% no grupo com renda mensal de 5 a 10 mínimos e 47% entre os que ganham mais de 10 salários mínimos.

Esses dois segmentos, contudo, somam 11% da população.



No grupo de quem ganha até 2 salários mínimos e que compõe 52% da amostra populacional do Datafolha, Lula vence o presidente por 56% a 22%.





Pesquisa estimulada de intenções de voto no 1º turno Lula (PT): 47%

Jair Bolsonaro (PL): 28%

Ciro Gomes (PDT): 8%

André Janones (Avante): 2%

Simone Tebet (MDB): 1%

Pablo Marçal (Pros): 1%

Vera Lúcia (PSTU): 1% Os votos em branco/nulo/nenhum somam 7%. Os que não souberam responder representam 4%. Os votos em branco/nulo/nenhum somam 7%. Os que não souberam responder representam 4%.



Não pontuaram Sofia Manzano (PCB), Felipe D'Ávila (Novo), General Santos Cruz (Podemos), Luciano Bivar (UB), Eymael (DC) e Leonardo Péricles (UP).