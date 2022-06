Randolfe quer inquérito no STF contra Bolsonaro por obstrução de justiça

“Bolsonaro não esculhambará a Polícia Federal e as leis impunemente!”, escreveu nas redes sociais.





Mais cedo, foi divulgado que gravações, feitas com autorização da Justiça, foram consideradas pelos procuradores do Ministério Público Federal (MPF) como indícios de que o presidente Jair Bolsonaro (PL) interferiu na investigação da Polícia Federal (PF) sobre o ex-ministro da Educação Milton Ribeiro.Ao encaminhar o processo de investigação de Milton Ribeiro ao STF, o juiz federal Renato Borelli cita três conversas em que o ex-ministro demonstra ter medo de operações da Polícia Federal nas investigações sobre a influência de pastores no Ministério da Educação (MEC). Clique aqui para ler a transcrição. Em uma das conversas, com uma filha, em 9 de julho, Ribeiro disse que recebeu uma ligação do presidente Jair Bolsonaro em que o chefe do Executivo nacional dizia temer ser atingido pela investigação da Polícia Federal.