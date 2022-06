Alessandro Vieira cobra CPI do MEC: 'Alguém tem dúvida? Precisa investigar'

O senador Alessandro Vieira (PSDB-SE) questionou, pelas redes sociais, nesta sexta-feira (24/6), se alguém ainda tem dúvidas sobre a necessidade de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do MEC.





Alguém ainda tem dúvidas sobre a necessidade de uma CPI do MEC? Agora surgem informações concretas de interferências do presidente da República na investigação. É preciso investigar. @rodrigopacheco sabe que os requisitos constitucionais estão preenchidos, então é só instalar. %u2014 Alessandro Vieira (@_AlessandroSE) June 24, 2022

“Alguém ainda tem dúvidas sobre a necessidade de uma CPI do MEC? Agora surgem informações concretas de interferências do presidente da República na investigação. É preciso investigar”, escreveu Vieira nas redes.Para o senador, o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), sabe que os requisitos constitucionais estão preenchidos. "Então é só instalar."Em Portugal, Pacheco disse que, assim que for comunicado oficialmente sobre o pedido de instalação de uma CPI para investigar irregularidades no Ministério da Educação, seguirá todos os trâmites previstos em lei.Para Pacheco, os fatos revelados até agora, que resultaram na prisão do ex-ministro Milton Ribeiro e de dois pastores ligados ao presidente Jair Bolsonaro (PL), são gravíssimos.